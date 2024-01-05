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10年前情人節開4槍殺害女友 南非刀鋒跑者假釋出獄

中央社約翰尼斯堡5日綜合外電報導
37歲的前奧運參賽者「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）今天假釋出獄，「目前人在家中」。美聯社
37歲的前奧運參賽者「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）今天假釋出獄，「目前人在家中」。美聯社

南非當局表示，37歲的前奧運參賽者「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）今天假釋出獄，「目前人在家中」。他10多年前殺害女友，引起全球關注。

據報導，雙腿截肢的佩斯托瑞斯低調快速被帶離 南非首都普勒托利亞（Pretoria）郊區的阿特瑞奇維里（Atteridgeville）監獄，以避開大批在外守候的媒體。

南非懲教署透過聲明表示，他已被納入懲教體系，「目前人在家中」。

佩斯托瑞斯因穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者」之名。當局不准他接受媒體訪問，作為其中一項假釋條件。

2013年西洋情人節當天凌晨，佩斯托瑞斯在他位於普勒托利亞、戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃當時29歲的模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史汀坎普，聲稱案發時把史汀坎普誤認為竊賊。

案件發生前一年，佩斯托瑞斯在2012年倫敦奧運登場，成為史上首位征戰奧運等級賽事的雙腿截肢選手。

奧運 南非 監獄

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