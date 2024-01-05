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日航JAL516航班全員逃生 機上乘客回憶當時狀況

編譯周辰陽／即時報導
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516航班跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙陷入火海，機上的379人全數成功逃生。一位當時在機上的公司董事跟記者談起了當時的情況。美聯社
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516航班跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙陷入火海，機上的379人全數成功逃生。一位當時在機上的公司董事跟記者談起了當時的情況。美聯社

日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516航班跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙陷入火海，JAL516機上的379人全數成功逃生。一位擔任公司董事的63歲男子當天從札幌的父母住處要回東京都三鷹市的自宅，剛好搭上了JAL516航班，就跟讀賣新聞的記者談起了當時的情況。

JAL516航班於當天下午4時15分左右，載著367名乘客與12名機組員，自新千歲機場起飛，這位男子則坐在第8排右側靠窗的座位。到了下午5時47分左右，就在他覺得飛機已經在羽田機場的C跑道著陸的那一刻，卻聽到了像是「碰」的巨響，同時感覺到強烈的震動，讓他感覺「這不是普通的著陸，希望能好好地停下來」。

雖然飛機不久就停住了，但這名男子可以從機窗見到機翼的引擎部位著火。儘管他覺得「糟糕了」，但空服員冷靜地進行應對，四周圍的乘客也沒有顯得焦慮不安。幾分鐘之後，空服員引導男子進行疏散，於是他留下了放著電腦與皮夾等物品的背包，朝著右前方的充氣逃生滑梯走去。

因為這個充氣逃生滑梯距離男子的座位很近，所以他能夠相對比較早逃出去，但是在滑下來的時候，有些乘客在半途卡住，導致疏散的過程有一點擁擠，「可能是因為機首傾斜，滑梯的角度鬆動了」。

乘客陸續逃生之後，為了統計人數，空服員發出指示，要求每10人手牽著手圍成一個圓圈。包括男子在內的乘客隨後跟著一輛灑完水的消防車穿過跑道，在晚間7時左右抵達羽田機場航廈的出發大廳。

男子表示，日航的工作人員在出發大廳遞出了寫下名字與住處等資料的聯絡用文件，並在眾人轉往機場內一個飯店宴會廳模樣的場所之後，提供了奶油麵包、飯糰跟毛毯等等。男子最後得以在晚間9點半離開，「有些人似乎別無選擇，只能暫住那裡」。

這名男子告訴讀賣新聞，他從來沒想過飛機會燒到那種程度，「真的很可怕」。不過，「至少在我的周圍，沒有人試圖要取出行李，都平靜地避難」。他還說，自己經常下意識收看機上安全宣導影片，所以體會到緊急逃生對策的資訊真的很重要。

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