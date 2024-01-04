國際欲馳援震災 岸田文雄：目前不接受所有海外救援

日本首相岸田文雄在記者會表示，現階段一律不接受所有海外救援。（路透）

日本 能登半島強震發生後，台灣救援隊向日本表達願進入災區馳援，但因日方目前並無國際人道救援需求，台灣救援隊解除待命集結。消息傳到日本，被網友質疑是日方顧慮中國。日本首相岸田文雄 在記者會表示，現階段一律不接受所有海外救援。

石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，目前死亡人數攀升到84人，另有79人失聯，其中輪島市和珠洲市分別有超過30人失聯。

台灣消防署1月3日指出，因災害未進一步擴大，日方並無國際人道救援需求，台灣搜救隊自當天下午2時起解除待命集結，回歸正常運作。

日本產經新聞報導，台灣解除搜救隊待命，在日本社群網站引發討論。台灣媒體報導，台灣方面在確認時，得知日本方面並無救援需求。理由可能是受災較為局部，且要確保能進入災區的路徑有困難等。

有關災區救援，除了台灣，美國、英國、韓國、義大利 、菲律賓等國領袖都已表態有意伸援，但日本政府到目前為止都沒有向海外各國提出救援請求。不過，日本社群媒體X上相繼出現「是在揣測中國想法嗎」、「岸田文雄首相如果真要全力救命救災，就應該接受（搜救隊）」等批評留言。

對此，岸田在下午召開記者會時表示，「地震發生後，從美國、其他G7會員國、中國、台灣在內等數十個國家、地區、組織和團體方面收到慰問，他們都表示願意提供援助。」

但岸田表示，「對於各國、地區提出的援助建議，考慮到接受援助後必須做各種準備以及當地目前的作業狀況，現階段不接受任何人力與物力支援。」