美情報解密 哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

圖為去年11月8日以色列攻擊西法醫院後，煙霧從建築物升起。路透

一名美國官員今天引用解密的美國情報說，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織曾利用加薩 西法醫院（Al Shifa Hospital）指揮部隊並關押人質，但在以色列 軍隊進入醫院前已大致撤離。

路透報導，這名不願透露姓名的美國官員說，哈瑪斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）都利用西法醫院院區來指揮部隊和以色列作戰。

美國情報機構沒有透露他們做出評估所依據的證據。這名官員說，美國已獨立證實這項訊息。

以色列也表示，它在加薩戰爭初期占領的西法醫院先前被哈瑪斯利用。以色列軍隊於2023年11月進入西法醫院。

以色列針對西法醫院的攻擊，引發全球憂心平民和住院病患的命運。

世界衛生組織（WHO）上個月將加薩西法醫院的急診室描述為面臨了一場「血洗」。

這名美國官員說，美國政府認為，哈瑪斯利用西法醫院院區其下方的場所指揮和控制作戰行動、儲存武器並關押人質。

根據這名美國官員，美國情報機構獲得的訊息顯示，哈瑪斯武裝分子在以色列行動之前幾天大致已經撤離，並在離開時摧毀文件和電子設備。

紐約時報（The New York Times）最先報導這項美國情報評估。評估的機密版本已送交美國國會議員。

以色列戰車11月中向加薩市（Gaza City）西法醫院推進，當時一些病患仍在醫院內。以色列說，哈瑪斯武裝分子利用西法醫院下方的隧道作為總部，將病患充當人肉盾牌。哈瑪斯否認這樣的說法。

紐約時報報導，以色列的評估至少部分正確，一些人質被關押在西法醫院院區內或下方，但隨着哈瑪斯撤離，這些人質顯然已被轉移至他處。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）去年11月說：「我們有自己的情報，讓我們相信哈瑪斯正利用西法醫院作為指揮和控制中心，而且很可能也將其作為一個儲存設施。」華盛頓當時尚未解密美國情報來源。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列的襲擊造成1200人死亡。根據加薩衛生官員說法，以色列隨後對哈瑪斯統治的加薩發動襲擊，迄今已造成2萬2000多人死亡。