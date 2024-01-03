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日本石川強震 79歲男性受困倒塌房屋2天後獲救

中央社東京3日綜合外電報導
日本石川縣輪島發生地震，救援人員營救一名被困在倒塌建築物下的人。歐新社
日本石川縣輪島發生地震，救援人員營救一名被困在倒塌建築物下的人。歐新社

在最大震度7級的日本能登半島地震中倒塌民宅瓦礫堆中，今天有一名受困逾兩天的79歲男性平安獲救，由於距生存機率大幅降低的黃金72小時只剩1天，讓家人激動落淚。

日本產經新聞報導，獲救的是獨居石川縣珠洲市春日野地區木造兩層樓民宅的79歲江表大司郎。

石川縣能登地方1月1日下午4時過後先發生震度5強地震，江表大司郎50歲大兒子江表洋司住在石川縣七尾市，因擔心所以致電父親關心。

當時江表大司郎跟兒子說「沒事，都平安，但房子因為剛剛的地震有點變形，我去看看」，便進入主屋內。

結果最大震度7級的地震就在這個瞬間來襲，江表洋司雖然自己也因為劇烈震動而搖晃，但心想不能掛斷跟父親的電話。

不過，就在電話中傳來可怕的轟鳴聲時，跟父親的通話就斷線了。江表洋司姊姊馬上前往父親住處查看，結果發現主屋已被壓垮，喊叫也沒得到父親回應。

直到今天下午3時過後當地交通管制解除後，江表洋司終於來到父親住處外，雖然心想可能凶多吉少，但在呼喊多次後終於聽到父親微弱的聲音。

江表洋司急忙通報消防單位隨即展開救援，在當地消防人員加上馳援的京都市消防局人員合力下，靠著人力搬除瓦礫確保救援通道等，在持續餘震下進行約2小時的救援，最後傳來平安救出江表大司郎的好消息，目前看來未受到明顯外傷，讓家人激動落淚感謝救援人員。

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