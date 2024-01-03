風暴韓克侵襲英國 當局發布洪水警報萬戶陷入停電

風暴韓克（Henk）挾帶強風和豪雨侵襲英國，約一萬戶陷入停電。圖為水位上漲後，倫敦以北113公里處的北安普敦（Northampton）度假屋淹在水中。（美聯社）

風暴韓克（Henk）挾帶強風和豪雨侵襲英國，當局發布了洪水 警告和警報，約一萬戶陷入停電，多地交通也受到影響。

英格蘭南部外海的懷特島（Isle of Wight）昨天下午出現最強的陣風，風速達每小時151公里。

法新社報導，英國氣象局（Met Office）說，德文郡（Devon）南部海岸的艾克斯特（Exeter）機場風速來到每小時130公里。

英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）警方說，塞倫瑟斯特（Cirencester）附近一名50多歲男子因路樹倒下壓毀他的汽車而喪命。

環境署（Environment Agency）今天上午說，已經在英格蘭發布294次預測會發生洪水的洪水警告和341次可能會發生洪水的洪水警報。

由於水位上漲，倫敦以北113公里處的北安普敦（Northampton）奈內河（River Nene）附近多名居民被迫從船屋和旅行拖車中撤離。

威爾斯自然資源局（Natural Resources Wales）說，威爾斯發布8個洪水警告、32個洪水警報，以及一個有生命危險的嚴重洪水警告。

根據英國能源網絡協會（Energy Networks Association）還表示，約有1萬名用戶停電。

負責營運和維護英格蘭高速公路和主要幹道的英國國道交通局（National Highways）說，多條主要道路因洪水而關閉。