傳以色列攻擊貝魯特南郊 哈瑪斯政治局副主席喪生

哈瑪斯政治局副主席艾魯里。(路透資料照)

哈瑪斯 電視台宣布，以色列 無人機今晚對黎巴嫩首都貝魯特南郊達希耶（Dahieh）發動炸彈攻擊，哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）遇害。

一名貝魯特高階安全官員告訴法新社，艾魯里和他的保鑣遇害。黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，這項攻擊造成6人喪生和若干人受傷。

哈瑪斯（Hamas）矢言，這項攻擊不會終結加薩 走廊（Gaza Strip）的反抗運動。巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示譴責，警告「會有風險和後果隨之而來」。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）也立即譴責，表示這項攻擊「意圖將黎巴嫩進一步捲入」以哈戰爭。伊朗表示艾魯里之死「將進一步點燃對以色列的反抗運動」。

如果是以色列發動這項攻擊，中東衝突可能大幅擴大。黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）誓言，如果以色列鎖定黎巴嫩境內的巴勒斯坦官員發動攻擊，他會採取報復行動。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的顧問芮格夫（Mark Regev）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），以色列未承擔這項攻擊的責任，不過「無論是誰所為，事情一定很清楚：這不是對黎巴嫩國家的攻擊。無論是誰所為，都是對哈瑪斯領導階層發動一項精準攻擊」。

路透在達希耶的目擊者看到消防和醫護人員聚集在一棟多層樓建築，建築有個大破洞，似乎是在3樓，路旁可以看到四肢等肉塊。

艾魯里是哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的創始人之一，內唐亞胡在去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動造成傷亡慘重的攻擊前，就已揚言要殺害他，美國則在去年懸賞500萬美元要關於他的情報。

艾茲丁‧卡薩姆旅執行去年10月7日的攻擊，以色列指控艾魯里在約旦河西岸佔領區指導和下令攻擊，以支持好戰人士在加薩走廊對抗以色列的空中和地面攻勢。

艾魯里近來一直在黎巴嫩和卡達穿梭，斡旋以色列和哈瑪斯的會談，包括哈瑪斯去年10月7日劫持的人質。

達希耶是真主黨（Hezbollah）的大本營。獲伊朗支持的真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯盟友，自以色列和哈瑪斯今年10月在加薩走廊爆發戰爭以來，真主黨幾乎每天都在黎巴嫩南部邊境與以色列交火。

根據真主黨和安全消息人士，黎巴嫩方面已有超過100名真主黨戰士喪生 ，並有20多名平民喪命，包括幾名記者。

影片來源：YouTube Associated Press