日7.6強震增至6死 3.3萬戶停電 90多歲老人、青少年被房屋壓死

日本元旦當天下午，石川縣能登半島發生規模7.6極淺強震，當局警察廳公布截至2日凌晨5點，死亡人數增至6人。（路透）

路透報導，日本 元旦當天下午，石川縣能登半島發生規模7.6極淺強震，當局警察廳公布截至2日凌晨5點，死亡人數增至6人，包括七尾市三名50多歲男女、白井市一名70多歲男子、滋賀町一名90多歲男子以及輪島市一名10多歲青少年。

當局已出動自衛隊千名兵力趕往救災，不過由於災區仍有部分居民受困在倒塌的房屋內，確切失蹤和受傷人數尚待釐清。

其中，滋賀町90多歲男性及輪島市10多歲青少年均因房屋倒塌而被壓死。

除此之外，強震亦引發海嘯威脅，日本西部沿海若干地區浪高達到1公尺。截至元旦晚間，當局已針對本州西部沿海9個縣共9萬7000人發布撤離令，呼籲民眾盡速前往高處安全場所避難。

日本放送協會（NHK）亦報導，包括珠洲市在內等重災區因主要道路嚴重受損，導致醫療救援工作受到阻礙，而當地醫院由於電力中斷，現在只能仰賴發電機維持營運。能登機場也因跑道出現裂縫維持全面關閉。