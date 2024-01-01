日7.6強震增至6死 3.3萬戶停電 90多歲老人、青少年被房屋壓死
路透報導，日本元旦當天下午，石川縣能登半島發生規模7.6極淺強震，當局警察廳公布截至2日凌晨5點，死亡人數增至6人，包括七尾市三名50多歲男女、白井市一名70多歲男子、滋賀町一名90多歲男子以及輪島市一名10多歲青少年。
當局已出動自衛隊千名兵力趕往救災，不過由於災區仍有部分居民受困在倒塌的房屋內，確切失蹤和受傷人數尚待釐清。
其中，滋賀町90多歲男性及輪島市10多歲青少年均因房屋倒塌而被壓死。
除此之外，強震亦引發海嘯威脅，日本西部沿海若干地區浪高達到1公尺。截至元旦晚間，當局已針對本州西部沿海9個縣共9萬7000人發布撤離令，呼籲民眾盡速前往高處安全場所避難。
震度6強の揺れを観測した石川県輪島市を撮影したヘリコプターの映像です— NHKニュース (@nhk_news) January 1, 2024
火災発生から12時間以上が経過したいまも消火活動が続いていますhttps://t.co/AGXKfMpmHI#nhk_video pic.twitter.com/NXiJJTV9te
日本放送協會（NHK）亦報導，包括珠洲市在內等重災區因主要道路嚴重受損，導致醫療救援工作受到阻礙，而當地醫院由於電力中斷，現在只能仰賴發電機維持營運。能登機場也因跑道出現裂縫維持全面關閉。
根據北陸電力公司官網公告，石川縣截至2日上午將近3萬3000戶停電。
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