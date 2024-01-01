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除夕前傳悲劇 澳洲自由車世界冠軍涉駕車撞死妻

中央社／雪梨1日綜合外電報導
32歲的霍斯金斯傷重不治。（美聯社）
32歲的霍斯金斯傷重不治。（美聯社）

澳洲媒體今天報導，前世界自由車冠軍丹尼斯（Rohan Dennis）被控涉嫌駕車撞死同為自由車好手的妻子霍斯金斯（Melissa Hoskins）。

綜合法新社和美聯社報導，南澳州（South Australia）警方表示。緊急服務單位上個月30日晚間8時過後不久接獲有女性遭車撞的通報，傷者傷勢嚴重，送醫不治。後證實死者為32歲的霍斯金斯。

警方今天表示，一名33歲男子被控「危險駕駛致人身亡」和「粗心或輕率駕駛危及他人生命」。

這名33歲男子據報就是丹尼斯。但警方僅表示死者認識肇事駕駛，但未證實他的姓名。

霍斯金斯曾在2012年和2016年代表澳洲征戰奧運，澳洲隊2015在法國自由車場地賽世界錦標賽（Track Cycling World Championships）贏得團體追逐賽冠軍時，霍斯金斯也是其中一員。

她33歲丈夫丹尼斯是一位備受推崇的前職業選手，曾在2018年和2019年贏得世界計時賽冠軍，並在2015年環法自由車賽中贏得賽段冠軍。

國際女子職業自由車騎士協會CPA Women表示，對霍斯金斯的死訊感到「震驚」。

CPA Women在社群媒體說：「我們向那些深愛她的人致意，包括她的孩子，以及在她短暫一生中幸運與她同行的人。」

前世界自由車冠軍丹尼斯被控開車撞死自己的老婆。（美聯社）
前世界自由車冠軍丹尼斯被控開車撞死自己的老婆。（美聯社）

澳洲 社群媒體 奧運

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