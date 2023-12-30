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英防相：殘暴空襲 無助普亭反轉侵烏失敗恥辱

中央社倫敦30日專電
英國國防大臣夏普斯。（歐新社）
英國國防大臣夏普斯。（歐新社）

俄羅斯29日對烏克蘭發動去年2月全面侵烏以來最大規模空襲。英國國防大臣夏普斯說，俄羅斯總統普亭原期待3天拿下烏克蘭，如今戰事即將進入第3個年度，這對普亭而言是奇恥大辱。

夏普斯（Grant Shapps）指出，普亭（Vladimir Putin）因此不顧一切對烏克蘭發動殘暴空襲、企圖重拾贏戰動能，但這只會是徒勞無功。

夏普斯是29日在英國國防部宣布對烏增援約200枚防空飛彈時作以上表示。英國國防部指出，已啟動這些飛彈的運送作業，它們將用於補給英國去年援贈烏克蘭的防空系統。

烏克蘭防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）說，俄軍近日發動的空襲是去年2月戰爭全面爆發以來規模最大的一次。武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）指出，俄方攻擊目標包括民生基礎建設，以及工業和軍用設施。根據烏克蘭空軍的資訊，烏方擊落俄軍87枚巡弋飛彈、27架無人機，命中率約72%。

俄軍的空襲涵蓋烏克蘭中部的基輔（Kyiv）、西部的利維夫（Lviv）、南部的敖德薩（Odesa）、東部的哈爾科夫（Kharkiv）等大城。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，這樣的廣泛攻擊顯示普亭為了消滅自由民主，可以不擇手段；英國不會讓普亭得勝，必須持續支援烏克蘭，無論需要多久。

俄羅斯對烏空襲疑似波及北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭。波蘭武裝部隊參謀總部表示，有一枚俄羅斯飛彈進入波蘭領空。俄方否認相關說法。波蘭外交部已召見俄羅斯駐波代辦。

英國國防部表示，即將運抵的約200枚先進短程防空飛彈將用於補給去年援烏、由英國研發的新防空系統。這些飛彈由在英國設立分支的飛彈系統供應商、歐洲跨國集團MBDA於英國生產，原來的設計是「空對空」飛彈，供F-35、「颱風」（Typhoon）等戰機使用。

去年夏天，為軍援烏克蘭，英國國防部與MBDA合作開發新系統，讓這款「空對空」飛彈首次可用於「地對空」打擊和防禦。短短4個月內，英國不僅成功研發、生產、驗測，更在英國境內訓練烏克蘭人員操作新系統，並在去年末將其運交烏克蘭。

英國國防部指出，計畫成果彰顯英國的工程專業與創造力、國防部的靈活行動力，以及產業界迅速有效以低成本解決方案回應前線緊急需求的能力。經實戰驗證，面對俄軍部分攻擊，新系統命中率高達90%。

夏普斯說，普亭正考驗烏克蘭的防衛能力和西方的決心。烏克蘭成功重創俄羅斯黑海艦隊戰力，證明其贏戰能力，而英國新一波軍援方案向各界傳達無可辯駁的訊息：面對俄羅斯的凶殘野蠻行徑，英國依然堅定支持烏克蘭。

英國在2023至2024財政年度已編列23億英鎊（約29.2億美金）軍援烏克蘭，該財政年度將在2024年4月初結束。目前英國政府尚未宣布下一個財政年度軍援烏克蘭的預算。

在軍援烏克蘭方面，英國持續扮演領導角色，包括率先供應飛彈、攻擊型無人機等長程精準打擊武器。烏克蘭近日摧毀俄軍大型登陸艦「新切爾卡斯克」（Novocherkassk）、打擊俄羅斯黑海艦隊相關設施裝備，使用的即為英國援贈的「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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