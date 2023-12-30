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防跨年活動騷亂 數千紐約市警待命

日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報

中央社東京30日綜合外電報導
日本今年發生多起熊前往人煙密集處覓食而傷人的事件，受害人數創下新高。圖為熊示意圖。(Pexels)
日本今年發生多起熊前往人煙密集處覓食而傷人的事件，受害人數創下新高。圖為熊示意圖。(Pexels)

日本今年發生多起熊前往人煙密集處覓食而傷人的事件，受害人數創下新高。鑒於熊今年可能延後甚至不冬眠，部分地方政府將現行警報延長到明年1月底，首度發布「跨年警報」。

日本產經新聞報導，日本環境省表示，根據截至今年11月底的速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字），全境19個道府縣共有212人遇熊襲受害，大幅超越2020年度創新高的158人；今年這212人當中，6人不幸死亡。

日本今年許多地方都遭遇前所未見的「熊害」，其中以秋田縣受害最為嚴重，相較於2022年12月只接獲1件目擊熊的通報，今年截至12月20日的通報就多達74件。

岩手縣則在今年12月2日及5日分別有民眾在村落遇熊襲受傷，岩手縣政府表示，這是自2015年在山區發生1件遇熊襲受傷事件後，再度有人在12月遭熊襲受傷。

除了東北地方外，熊出沒的情形也散見在其他各地，例如12月16日就有3名男女相繼在石川縣白山市遇熊襲；12月21日福井縣勝山市也有一頭潛伏在一處倉庫的成熊遭獵捕。

基於上述狀況，秋田縣政府決定將原訂到12月底期滿的「亞洲黑熊出沒警報」，延長到2024年1月底，這是該縣首度發布「跨年警報」。

同樣將警報延長到2024年1月底的新潟縣政府以本季「受暖冬影響」為由，提到今年熊冬眠時序可能延後，或甚至不會冬眠。

宮城縣政府雖然解除警報，但憂心可能發生人員受害而另發布「注意報」。

宮城縣政府透過網路指出，在新年假期可能會有民眾為了新年首次參拜或迎新年首道曙光等，增加前往山區等熊棲息地的機會，因此特別呼籲民眾採取「避免在清晨及傍晚行動」、「攜帶熊鈴或打開收音機」、「多數人一起行動勿落單」、「垃圾請一定要帶回家」等基本對策。

一般來說，到了食物減少的冬天，熊為降低能量消耗就會進入冬眠，但秋田縣政府自然保護課指出，反過來說，「就算進入冬天，但如果有食物的話，也就沒有冬眠的必要了」。

日本今年受到山林裡的樹木果實欠缺影響，出現大量前往人類村落覓食的「都市熊」，專家認為基於這些熊不斷累積「成功經驗」的結果，就算是12月以後也可能持續出現熊出沒人類聚集處覓食的情況。

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