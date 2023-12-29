哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，自從離開英國到美國打天下，已經過了3年多，除了與皇室鬧僵、和未來會登上國王與王后之位的兄嫂威廉與凱特 恐怕永遠難和好之外，並沒有太亮眼的成績。儘管接受歐普拉的電視專訪、推出Netflix紀錄片、哈利自己也出了回憶錄，這些都造成熱烈話題，卻都沒能順利帶來大筆收入，且還因為廠商怕沾上他們得罪皇室，對他們保持一定的距離，英國媒體已再三唱衰，稱他們陷入經濟危機。

梅根今年春天還興高采烈宣布與美國最大的經紀公司之一簽下新約，得到該公司的黃金團隊來幫她打點，結果到現在好幾個月，沒有真的簽下任何豐厚新約，向來唱衰她不遺餘力的英國媒體，指她今年相當不如意，期待半天的高價代言都進不來，而她和哈利在加州又過慣優裕的生活，已經面臨很大的經濟壓力，後悔不該把英國皇室給惹毛，開始在想如何改善彼此的關係。

目前皇室裡看似當家作主的是哈利父親查理，他也是英國現任國王，查理除了對小兒子沒有完全放棄之外，更捨不得一雙絕少見面的孫兒女亞契、莉莉，早先就被懷疑有可能邀哈利一家返英與其他皇室家人共度耶誕，不過此事最後並未發生，卻不代表查理和哈利、梅根不會在不遠的將來再次團聚。

有公關專家指出，哈利與梅根不如自己期望的在美國施展得開，是因為好萊塢名流大都現實，不願意冒犯為了他們得罪英國皇室、影響自己作品進入英國的風險。出身自演藝圈的梅根，尤其感受到這種人情冷暖，所以很明白要快點與皇室改善關係，否則她與哈利的路都會被斷了，走不下去。

根據「時人」最新報導，哈利與梅根除了查理之外，是甭奢望可以藉威廉、凱特之助與皇室大和解，該刊物稱威廉與凱特都已經放棄和哈利修補裂痕，表示：「他們倆個都不是活在過去的人，而是放眼未來。」換言之，昔日曾經跟哈利關係多好，都無法再回去了，目前彼此就是斷了聯絡，未來也不用再麻煩。