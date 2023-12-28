我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

中國施壓五月天 CNN：台灣官員指藝人遭空前打壓

加薩衛生部稱死亡達2萬1320人 WHO警告情勢險峻

中央社加薩走廊28日綜合外電報導
哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天表示，自從與以色列的戰爭10月7日爆發以來，當地至少已有2萬1320人死亡。圖為交戰下的巴勒斯坦難民搭臨時帳篷避難。（美聯社）
哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天表示，自從與以色列的戰爭10月7日爆發以來，當地至少已有2萬1320人死亡。圖為交戰下的巴勒斯坦難民搭臨時帳篷避難。（美聯社）

哈瑪斯統治下的加薩走廊衛生部今天表示，自從與以色列的戰爭10月7日爆發以來，當地至少已有2萬1320人死亡。世界衛生組織（WHO）對加薩民眾面臨「嚴峻險境」發出警告。

法新社報導，以色列軍隊持續圍剿坐困加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），今天進行猛烈轟炸，激烈戰鬥的重心持續朝加薩南部移動，但有數十萬流離失所的加薩居民在當地避難。

以哈戰爭已使得加薩走廊北部大部分地方遭到嚴重破壞，如今最激烈的空襲、砲擊和逐戶戰鬥已轉移到加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）。

加薩走廊衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）今天在電視記者會上還說，開戰後已有5萬5603人受傷。

根據聯合國（UN）說法，加薩走廊240萬人口已有8成被迫離開家園。許多人目前暫居加薩走廊最南端鄰近埃及的城市拉法（Rafah）內外，住在擁擠的避難所或臨時搭建的帳篷裡。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲「採取緊急措施，來緩解」加薩人民面臨的「嚴峻險境」，包括「可怕的受傷、急劇的飢餓和…嚴重的罹病風險」。

加薩 哈瑪斯 以色列

上一則

普亭告訴習近平俄烏打5年 恐影響統一台灣計畫

下一則

羅馬尼亞保加利亞加入申根區？奧地利：談判還沒完

延伸閱讀

時報廣場跨年 紐約市警：防親巴抗議者

時報廣場跨年 紐約市警：防親巴抗議者
約旦河西岸人權惡化 聯合國籲以色列停止非法殺戮

約旦河西岸人權惡化 聯合國籲以色列停止非法殺戮
2021年以來第54次相挺 美國再軍援烏克蘭2.5億美元

2021年以來第54次相挺 美國再軍援烏克蘭2.5億美元
馬克宏通話內唐亞胡 要求以色列在加薩持續停火

馬克宏通話內唐亞胡 要求以色列在加薩持續停火

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查理鬆了口氣

2023-12-25 12:27

超人氣

更多 >
「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？
IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令
普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫
假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷

假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷