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普亭告訴習近平俄烏打5年 恐影響統一台灣計畫

中央社東京28日綜合外電報導
圖為今年3月，習近平和普亭在莫斯科會面。（美聯社）
圖為今年3月，習近平和普亭在莫斯科會面。（美聯社）

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，消息人士透露，俄羅斯總統普亭3月在莫斯科告訴中國國家主席習近平，俄羅斯「將在烏克蘭（至少）打5年」。這不僅衝擊中俄關係，甚至影響習近平統一台灣的計畫。

報導中說，這似乎是普亭總結當時不利於俄羅斯的情況，並向習近平保證俄羅斯最終會取得勝利。

可能的含義是，一場持久戰將有利於中國武器精良的夥伴俄羅斯。

換句話說，這句話也是在警告習近平不要改變親俄立場。

這次出訪是習近平在2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭後首度訪問俄羅斯，也是習近平在中國取消嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策後首次訪問主要國家。

無論習近平是否被說服，普亭在峰會上的講話是理解俄中關係一系列神秘發展的關鍵，包括中國5月派出和平特使李輝訪問烏克蘭和俄羅斯等5國，到兩個月後中國撤換外交部長秦剛。

紐約時報最近報導，至少從9月起，普亭就一直在利用中間人放話，表示他願意停火，條件是俄羅斯可以保留目前占領的領土。

但據熟悉中俄外交策略的多名消息人士透露，有鑑於普亭在3月對習近平說的話，普亭的放話不應只從表象看。

普亭可能只是想製造一種假象，也就是他在明年3月的俄羅斯總統大選前正走向停火甚至和平，他相信這樣的氣氛會在投票中對他有利。

同時，習近平領導下的中國重新考慮其戰略，部分是基於普亭3月的俄烏戰爭至少打「5年」談話。

如果俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭拉長，將嚴重影響習近平史無前例連三任中國國家主席和中共總書記的計畫與雄心。習近平統一台灣的大目標也可能會受到影響。

習近平 俄羅斯 普亭

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