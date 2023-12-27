日本工業生產又下滑 復甦路崎嶇

日本11月工業生產三個月來首次下滑。(路透)

日本 11月工業生產三個月來首次下滑，而零售銷售成長幅度高於預期，顯示出日本經濟要擺脫萎縮的復甦之路崎嶇。

日本政府今天公布，11月工業生產比前月下滑0.9%，經濟學家原先預估為減少1.6%；與一年前相比，工業生產下滑1.4%，萎縮幅度低於分析師預期的2.1%

另一份報告顯示，11月零售銷售上揚1%，是分析師預估的約兩倍。

這顯示日本經濟復甦之路不均，製造業疲軟與近期數據顯示服務業活動擴張的跡象形成鮮明對比。日本央行 希望看到整體經濟穩健復甦，以便為未來調整貨幣政策奠定基礎。彭博調查顯示，三分之二的受訪經濟學家預期日本央行將不晚於明年4月升息。

日本工業生產又見下滑，正值外部需求黯淡。聯準會（Fed）本月稍早釋出明年準備轉向寬鬆周期的訊號，以追求軟著陸；經濟學家預期歐洲經濟第4季陷入技術性衰退；在中國大陸，近期經濟數據顯示出黯淡展望，房地產市場繼續下滑。

日本國內消費具有韌性，可能是受到旅遊需求出籠、疫情限制取消後外出用餐增加、以及海外觀光 客激增的支撐。

日本政府觀光局本月稍早表示，在11月，赴日外國遊客連續第六個月達200萬人，達240萬人，大約恢復至2019年同月的水準，且來自新加坡、歐洲和美國的遊客數大增。