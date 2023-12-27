我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

美麗島民調：賴蕭支持度達4成 領先侯康11個百分點

日本工業生產又下滑 復甦路崎嶇

編譯葉亭均／即時報導
日本11月工業生產三個月來首次下滑。(路透)
日本11月工業生產三個月來首次下滑。(路透)

日本11月工業生產三個月來首次下滑，而零售銷售成長幅度高於預期，顯示出日本經濟要擺脫萎縮的復甦之路崎嶇。

日本政府今天公布，11月工業生產比前月下滑0.9%，經濟學家原先預估為減少1.6%；與一年前相比，工業生產下滑1.4%，萎縮幅度低於分析師預期的2.1%

另一份報告顯示，11月零售銷售上揚1%，是分析師預估的約兩倍。

這顯示日本經濟復甦之路不均，製造業疲軟與近期數據顯示服務業活動擴張的跡象形成鮮明對比。日本央行希望看到整體經濟穩健復甦，以便為未來調整貨幣政策奠定基礎。彭博調查顯示，三分之二的受訪經濟學家預期日本央行將不晚於明年4月升息。

日本工業生產又見下滑，正值外部需求黯淡。聯準會（Fed）本月稍早釋出明年準備轉向寬鬆周期的訊號，以追求軟著陸；經濟學家預期歐洲經濟第4季陷入技術性衰退；在中國大陸，近期經濟數據顯示出黯淡展望，房地產市場繼續下滑。

日本國內消費具有韌性，可能是受到旅遊需求出籠、疫情限制取消後外出用餐增加、以及海外觀光客激增的支撐。

日本政府觀光局本月稍早表示，在11月，赴日外國遊客連續第六個月達200萬人，達240萬人，大約恢復至2019年同月的水準，且來自新加坡、歐洲和美國的遊客數大增。

日本 觀光 央行

上一則

金正恩下令加速戰備 反擊美國「對抗性舉動」

延伸閱讀

日企請師父為蟑螂、蚊子誦經40年 員工祭拜蟲子遺照

日企請師父為蟑螂、蚊子誦經40年 員工祭拜蟲子遺照
金正恩下令加速戰備 反擊美國「對抗性舉動」

金正恩下令加速戰備 反擊美國「對抗性舉動」
日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席
聖誕必吃 日本高島屋蛋糕大量貨不對板 慘照網路廣傳

聖誕必吃 日本高島屋蛋糕大量貨不對板 慘照網路廣傳

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」

在外遊蕩的貓吃過多少種動物？ 數量驚人「還吃過駱駝」
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子