印尼中資鎳加工廠爆炸釀18死 工人抗議爭取環境改善

印尼一座中國出資的鎳加工廠週末期間爆炸，造成至少18人喪命、數十人受傷。圖為24日傷者在莫羅瓦利地區醫院接受治療。路透

印尼 一座中國出資的鎳加工廠週末期間爆炸，造成至少18人喪命、數十人受傷。數百名印尼工人今天到工廠抗議，要求改善廠內環境。

法新社報導，這起事件24日清晨發生在中蘇拉威西省（Central Sulawesi）的莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park），當時工人正在印尼青山不鏽鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel）旗下工廠進行熔爐維修作業。

鎳是用在電動車 電池和不鏽鋼的賤金屬，而蘇拉威西島（Sulawesi）正是印尼這個礦產資源豐富國家的鎳生產中心。中國在當地投資 日漸增加，但中資工廠的工作條件卻引發動盪不安。

法新社所見的影像顯示，數百名工人參加了在工廠建築外的抗議活動。

根據代表工人的工會遞交給警方的一封信，抗議人士對管理階層提出了23項要求。這些要求包括將熔爐維護得更好、改善醫護中心以因應緊急情況，以及中國工人必須學習印尼語。

示威影片還可看到，抗議群眾拿著擴音器高喊，「沒有任何生產值得賠上人命！」

在這場爆炸中喪命的工人包括40歲的焊工陶菲克（Muhammad Taufik），他死後留下妻子和2個孩子。

陶菲克的親人帕林（Parlin Hidayat）告訴法新社，「家人都感到很悲傷，他是負責養家的人」，印尼青山不鏽鋼在事發後已提供家屬約3萬625美元的賠償。

帕林表示：「他們希望未來不會再有更多像這樣的事件發生，讓他成為最後的罹難者吧。」

警方指出，另有30名因這場爆炸受傷的人目前仍在醫院接受治療。

莫羅瓦利工業園區發言人德地（Dedy Kurniawan）告訴法新社，公司已經「做到他們（指示威者）2天前提出的要求」，但未具體說明已達到哪些要求。