日女主播大雪下連線「笑不出來」 網友見臭臉讚敬業

日本女主播下村彩里在大雪中進行新聞連線，臉疑似被凍僵了，難以展露笑容。(擷自X@ul9oh0bfk)

日本 近期受到入冬以來最強寒流侵襲，不僅多地都下起大雪，許多地區也陸續傳出災情。儘管外頭風雪交加，日本一名女主播仍堅守崗位，在大雪中敬業地進行新聞現場連線，然而疑似因為天氣太冷，女主播的臉「被凍到笑不出來」，緊皺眉頭的模樣立刻吸引網友們的目光，許多日本網友看了報導後大喊心疼，然而台灣網友看到播報後卻大讚「怎麼臭臉還這麼好看」。

今年29歲的下村彩里在日本的朝日電視台擔任女主播，主要負責預報天氣狀況，她有著173公分的高挑身材。下村彩里從4歲就開始學習古典芭蕾，後來因為受傷而放棄發展，途中曾從事模特兒的工作，也曾想往兒童保育員的方向發展，輾轉之後才正式決定人生目標，決心從事新聞業工作，並於2019年進入朝日電視台工作。

12月下旬，日本迎來入冬最強寒流，下村彩里在戶外與棚內主播進行新聞連線，因外頭大雪紛飛、氣溫相當低，下村彩里疑似被酷寒凍壞了，播報途中雖看著鏡頭，但臉疑似被凍僵了，很難展露出笑容，反而是露出一臉酷酷的表情，多次皺起眉頭，好似在生氣一般，令人印象深刻。

許多日本網友看到播報後，都在網路上心疼發聲，不捨下村彩里在外受到風寒，「下村彩里也太可憐了！你們應該想說這就是新聞播報對吧？」、「下村彩里的臉被凍僵了」、「把下村彩里送到大雪中播報的工作人員真的是鬼啊！」、「彩里，這次是新瀉下雪了」，也有網友開玩笑稱「她的表情好像在說『我都看到了』的感覺」、「她只要拿著鏟子站在那邊，就能拍出很棒的照片了」。

台灣網友也以「日本氣象女主播冷到變臉」為題在PTT上發起討論，原PO在文中稱，「日本氣象女主播下村彩里，在大雪天被配到戶外中繼播報，露出了一臉冷冷帶點生氣的表情，29歲了也不算菜鳥，大冷天還要被派出去播報，是不是很不爽？」。

然而，許多台灣鄉民卻被下村彩里的臭臉大圈粉，紛紛留言讚嘆「雖然臭臉，可是不知道為啥更可愛了」、「怎麼臭臉還這麼好看」、「哈哈哈哈，確實很冷的樣子，但是還是很美」，有人感嘆戶外真的超級冷，女主播相當敬業，「冷到不想微笑吧，一動肌肉又更冷了」、「應該是冷到做不出表情吧，也怕雪飄進去」、「那個天氣能笑的出來也太強」。