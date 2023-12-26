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南亞海嘯奇蹟寶寶 19年前遭大浪沖回幸運生還

中央社吉隆坡26日專電
幸運在南亞海嘯中生還的「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希今年已19歲。(截自YouTube@NST Online)
幸運在南亞海嘯中生還的「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希今年已19歲。(截自YouTube@NST Online)

19年前南亞海嘯迄今仍讓人震驚，當年僅22天大的杜拉希在檳城海邊咖啡館床墊熟睡中被沖走，幸運地在海嘯中又被大浪沖回，當地人認為是「海嘯奇蹟寶寶」，杜拉希每年的今天都會在海邊祈禱。

2004年12月26日，蘇門答臘外海發生規模9.1大地震，引發南亞大海嘯，造成至少22萬人喪生，其中約有17萬人是印尼人，馬來西亞檳城受災最嚴重。大馬共69名罹難者中，檳城就有52人。

這名幸運在大海嘯中生還的「海嘯奇蹟寶寶」（Tsunami Miracle Baby）杜拉希（S. Thulaashi）如今亭亭玉立，今年19歲的她在攻讀會計學位，也在父母經營的海邊咖啡館裡幫忙。

影片來源：YouTube NST Online

新海峽時報（New Straits Times）、光明日報（Guang Ming Daily）與星洲日報（Sin Chew Daily）報導，杜拉希已不畏懼大海，也喜歡被大海拍打的感覺，每年的今天也會在海邊祈禱。

這位檳城女孩在大海嘯中生還的故事當年是媒體報導焦點，杜拉希也不吝分享對生命的感激之情。

當年伴隨海嘯直撲而來的第一波海浪無情地將正在床墊中熟睡的杜拉希捲向大海，眼看生命即將消逝之際，第二波怒海浪濤竟將這名小女娃沖回岸邊，報導指出，杜拉希「甚至連一滴海水都沒有被濺到」。檳城女娃生還故事迅速傳開，受到當地關注，意外成為全球的頭條新聞。

大馬媒體報導，杜拉希昔日年幼，父母基於安全保護理由禁止她獨自到海邊戲水，如今19歲的杜拉希也獲父母同意能獨自到海邊遊玩，更喜歡被海水拍打的感覺，也不會感到畏懼。

杜拉希與家人每年的今天都會在海邊祈禱，感謝能在這場世紀海嘯中幸運生還。不少到當地的遊客或知悉「海嘯奇蹟寶寶」訪客或親戚，也都會談到這段往事。

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