歐洲多國加強警戒 防範節日恐襲、社會暴力事件

布拉格查理大學日前發生槍擊事件造成十餘人死亡，民眾放置鮮花與蠟燭追悼罹難者。美聯社

歐洲多國在聖誕、新年提升警戒級別，在聖誕活動場所等人流密集區域加強安防部署，謹防節日期間發生恐怖襲擊或社會暴力事件。

法國內政部長達爾馬寧22日向全國各省發電報，要求在聖誕節 期間保持「高度警惕」，因為法國面臨著嚴重的恐怖主義威脅。他要求在宗教活動場所和人群聚集地加強警力。自10月13日法國北部城市阿拉斯一所高中發生持刀襲擊事件後，法國的反恐警戒級別已提升至最高。

在比利 時，聖誕市場等人流密集地區成為安保重點。除加強警察巡邏外，各主要入口處均設置路障，以防汽車衝撞。在10月份首都布魯塞爾發生槍擊事件後，比利時政府將反恐預警級別維持在「高」級。

荷蘭國家反恐協調部門將反恐預警級別從3級提高到4級，僅次於最高級。該部門表示，巴以衝突加劇、歐洲一些國家發生毀壞《古蘭經》事件以及恐怖組織發出威脅，是提升反恐預警級別的原因。

聖誕節前一周，丹麥情報部門和警察部隊在全國範圍內實施聯合行動，突襲多個地點並拘捕了6名嫌疑人。在首都哥本哈根一些商業街和宗教場所，警察巡邏頻次增加並封鎖了部分地段。

西班牙將12月18日至明年1月10日的反恐等級提升至「高」級，重點保護交通設施、宗教活動場所、娛樂場所、戰略基礎設施等。這是西班牙自2015年以來啟動的最高警戒等級。12月中旬，西班牙警方在巴倫西亞等地逮捕了5名涉嫌參與或協助恐怖組織活動的嫌疑人。

奧地利安全部門24日逮捕了4名恐怖嫌疑人員。據信，這些人屬於跨境激進分子網絡，該網絡醞釀在首都維也納等地開展恐怖襲擊。

負責內部事務的歐盟 委員于爾娃·約翰松本月初表示，隨著巴以衝突加劇及其在社會中造成兩極分化，歐盟國家在即將到來的假期「面臨巨大的恐怖襲擊風險」。

除恐襲之外，社會暴力事件也是各國防範重點。位於捷克首都布拉格的查理大學21日發生槍擊事件，造成14人死亡、25人受傷。目前尚無跡象表明其與國際恐怖主義有關。捷警方宣佈，從12月22日至明年1月1日對學校等場所加強安全防範措施。