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印度載303人班機被舉報涉人口販運 法國扣留訊問兩天

中央社法國瓦特里25日綜合外電報導
一架載有303名印度乘客的班機因涉及人口販運嫌疑，在巴黎附近被扣留。(美聯社)
一架載有303名印度乘客的班機因涉及人口販運嫌疑，在巴黎附近被扣留。(美聯社)

法國司法官員說，一架載有303名印度乘客的班機因涉及人口販運嫌疑，在巴黎附近被扣留，這架班機將在今天飛往孟買。

據報導，這架載有印度乘客的空中巴士（Airbus）A340飛機原定飛往尼加拉瓜，21日從杜拜抵達巴黎以東150公里的瓦特里（Vatry）機場加油時被扣留，因先前有人匿名舉報，說這架飛機上載有潛在的人口販運受害者。

在對乘客進行為期兩天的訊問後，法國檢察官昨天批准飛機離開。

當地政府今天證實這架飛機確實將起飛，「但不會在中午之前」起飛。

營運這架飛機的航空公司律師巴卡尤克（Liliana Bakayoko）告訴法新社，這架飛機將飛往孟買。

飛機已經獲得必要的許可，現在正在等待起飛時間。

地方當局說，他們預計有十幾名或更多乘客會拒絕繼續飛航行程，而是在法國申請庇護。其他人則抗議飛往印度的決定，他們要求按照承諾飛往尼加拉瓜。

調查人員身邊一名消息人士告訴法新社，這些印度人可能是阿拉伯聯合大公國的移工，他們前往尼加拉瓜，是要把那裡當成前往美國或加拿大的跳板。

這架班機由羅馬尼亞傳奇航空（Legend Airlines）營運，乘客在調查期間被安置在機場。

印度 尼加拉瓜 庇護

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