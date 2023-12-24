日內瓦機場地勤人員罷工 影響6萬假期旅客

日內瓦機場地勤人員罷工。(路透)

代表瑞士日內瓦機場部分地勤人員的工會表示，與雇主Dnata發生勞資糾紛下，工會成員今天將展開罷工 行動，料會拖累年末假期的人潮運輸。

法新社報導，SSP公共部門工會在社群平台X貼文表示，阿拉伯聯合大公國航空集團所屬的機場管理公司Dnata的地勤人員，將於今天凌晨4時起開始罷工。日內瓦克萬特蘭（Cointrin）機場約25%流量由Dnata負責處理。

鑒於目前正值聖誕假節飛航旺季，今天預計會有6萬名旅客行經這座日內瓦機場，上述這項罷工行動勢必將拖累機場的運輸量。

Dnata員工替英國航空（British Airways）、法國航空（Air France）和荷蘭皇家 航空（KLM）等國際航空公司處理票務和行李等多項地勤作業。

根據「20分鐘」（20minutes）新聞網站報導，工會成員本周初即揚言罷工，並表示將「每小時」評估罷工會持續多久。

除了要求資方調薪5%，工會代表普蘭皮爾（Jamshid Pouranpir）向「20分鐘」表示，他們還希望公司為一些體力要求較高的工作提供加給，並給予夜間和週日值班同仁額外工資。

資方不接受要求，僅同意調薪3%，並同意撤掉一項爭議的削減員工退休 基金計畫，但這不足以讓勞方滿意。

資方代表凱尼格（Alexandre Koenig）告訴「20分鐘」，公司仍然「決心找到共識」，但表示任何停工行動都是「不成比例」且「非法的」。

20分鐘報導指出，工會同時譴責資方施加「壓力」，聲稱資方威脅解雇罷工的員工。