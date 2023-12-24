我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天氣冷情緒不穩、懶得動 醫建議補充3大類食物：適度放空也可以

輝達及全球員工捐款1500萬元 助以哈戰爭受難平民

日內瓦機場地勤人員罷工 影響6萬假期旅客

中央社日內瓦24日綜合外電報導
日內瓦機場地勤人員罷工。(路透)
日內瓦機場地勤人員罷工。(路透)

代表瑞士日內瓦機場部分地勤人員的工會表示，與雇主Dnata發生勞資糾紛下，工會成員今天將展開罷工行動，料會拖累年末假期的人潮運輸。

法新社報導，SSP公共部門工會在社群平台X貼文表示，阿拉伯聯合大公國航空集團所屬的機場管理公司Dnata的地勤人員，將於今天凌晨4時起開始罷工。日內瓦克萬特蘭（Cointrin）機場約25%流量由Dnata負責處理。

鑒於目前正值聖誕假節飛航旺季，今天預計會有6萬名旅客行經這座日內瓦機場，上述這項罷工行動勢必將拖累機場的運輸量。

Dnata員工替英國航空（British Airways）、法國航空（Air France）和荷蘭皇家航空（KLM）等國際航空公司處理票務和行李等多項地勤作業。

根據「20分鐘」（20minutes）新聞網站報導，工會成員本周初即揚言罷工，並表示將「每小時」評估罷工會持續多久。

除了要求資方調薪5%，工會代表普蘭皮爾（Jamshid Pouranpir）向「20分鐘」表示，他們還希望公司為一些體力要求較高的工作提供加給，並給予夜間和週日值班同仁額外工資。

資方不接受要求，僅同意調薪3%，並同意撤掉一項爭議的削減員工退休基金計畫，但這不足以讓勞方滿意。

資方代表凱尼格（Alexandre Koenig）告訴「20分鐘」，公司仍然「決心找到共識」，但表示任何停工行動都是「不成比例」且「非法的」。

20分鐘報導指出，工會同時譴責資方施加「壓力」，聲稱資方威脅解雇罷工的員工。

罷工 皇家 退休

上一則

澳洲熱浪恐現攝氏45度高溫 叢林火災風險增

下一則

梵蒂岡聖誕慶典展開 教宗主持子夜彌撒呼籲和平

延伸閱讀

升級戰略夥伴 中借尼國4.3億美元蓋機場、天然氣接收站

升級戰略夥伴 中借尼國4.3億美元蓋機場、天然氣接收站
勞工代表抗議LEVI'S 壓迫土耳其工人

勞工代表抗議LEVI'S 壓迫土耳其工人
數位駕照登機 舊金山、洛杉磯等30個機場一路通

數位駕照登機 舊金山、洛杉磯等30個機場一路通
南加1800名護理人員 罷工7天

南加1800名護理人員 罷工7天

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
41歲的凱特王妃分享她1歲時的童年照，網友直呼跟小兒子路易王子超像。(取材自Instagram)

凱特王妃自曝40年前童年萌照 網友驚呼：根本路易王子

2023-12-19 02:29
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
菲律賓總統小馬可仕表示，菲國正努力解決南海的「勘探問題」，以便在這塊資源豐富的海域著手進行新的能源勘探計畫，來滿足菲律賓的能源需求。(路透)

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

2023-12-17 09:06

超人氣

更多 >
不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起
已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買
住房危機引發「寵物困境」 收容所滿是大型犬、流浪貓增加

住房危機引發「寵物困境」 收容所滿是大型犬、流浪貓增加
中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民