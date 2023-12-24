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美軍：葉門「青年運動」控制區發射無人機 擊落4架

中央社開羅23日綜合外電報導
仿製葉門什葉派叛軍「青年運動」的無人機。(歐新社)
仿製葉門什葉派叛軍「青年運動」的無人機。(歐新社)

美軍中央司令部（CENTCOM）今天表示，美軍擊落4架無人機，這些無人機從葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi） 控制的葉門領土起飛，朝著位於紅海南部的美軍一艘驅逐艦飛去。

路透報導，中央司令部在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示，一艘懸掛挪威國旗的挪威油輪與化學液體船通報，差點被青年運動發動的無人機攻勢擊中；另一艘掛有印度旗幟的加彭共和國原油輪則表示遭到單向攻擊。

根據中央司令部的發文：「這些襲擊是青年運動武裝組織自10月17日以來，對商船發動的第14次和第15次攻擊。」

中央司令部表示，海軍中央司令部（US Naval Forces Central Command, NAVCENT）對兩艘遭襲船隻發出的遇險呼號作出回應。

文中提到，兩枚青年運動反艦彈道飛彈也「從青年運動控制的葉門領土向位於紅海南部的國際航道發射」。中央司令部還表示，「沒有船隻通報受到彈道飛彈影響」。

伊朗支持、掌控葉門大多數地區的青年運動已連續數週襲擊航經紅海南端曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的船隻，擾亂世界貿易。青年運動稱，這是對以色列在加薩走廊戰事的回應。

美國日前啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），聲稱已有逾12個國家同意參與在葉門附近的紅海水域聯合巡邏。

彈道飛彈 加薩 伊朗

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