掃蕩境內伊斯蘭國勢力 土耳其逮捕304人

土耳其內政部 長耶里卡亞今天說，當局在32個省的行動拘留了304名涉嫌與激進組織伊斯蘭國有關係人士。

路透社報導，耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在前身為推特（Twitter）的社群媒體 X上說，大多數嫌犯被拘留在3大城安卡拉、伊斯坦堡（Istanbul）和伊茲米爾（Izmir）。他說，這項代號「英雄－34行動」（Operation Heroes-34）在全國各地同步展開。

他說：「為了我們人民的和平與團結，我們不會允許任何恐怖分子睜開眼睛。我們將在安全部隊竭力支持下繼續戰鬥。」他也分享了行動的影片，顯示員警進入公寓和建築物，並將嫌犯拖入車輛。

伊斯蘭國（Islamic State）於2014年聲勢顛峰時期控制伊拉克和敘利亞1/3土地。儘管遭到擊退，它仍繼續發動叛亂攻擊。

伊斯蘭國已在土耳其各地多次發動襲擊，包括2017年1月1日在伊斯坦堡一家夜總會造成39人死亡。

庫德族武裝分子10月1日在安卡拉的政府大樓附近引爆炸彈後，當局最近幾週加強對伊斯蘭國和庫德族武裝分子的掃蕩行動。