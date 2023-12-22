薩爾瓦多欲吸引比特幣投資 金援政府計畫可獲國籍

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。（美聯社）

中美洲國家薩爾瓦多的國會近日通過一道移民 法律，對於向政府的社會和經濟發展計畫提供比特幣 「捐款」的外籍人士，提供程序更快的取得國籍機會。

路透社報導，薩爾瓦多在2021年將數位貨幣 比特幣納入法定貨幣，但在當地普及速度一直緩慢，使用率有限。一些外籍比特幣推廣人士已移居薩爾瓦多，主要住在海灘社區。

薩爾瓦多的單院制立法機關20日晚間突然進行表決，通過這道改革。這項行動受到掌握國會多數的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）的執政黨新理念黨（New Ideas）支持，新法預計未來幾天內生效。

布格磊正在競選連任，大選將於明年2月4日舉行。

法案指出，之所以推動這項改革，是考量到布格磊的發展計畫具有「至關重要的利害關係」，並凸顯出「無私的外籍人士有興趣…藉由捐獻比特幣，來支持薩爾瓦多的經濟、社會和文化發展」。

新法並未對「捐款」金額訂定最低要求。符合資格者可省去正常歸化程序必須經歷的永久居留權時期，對於非西班牙語國家的國民是5年，對於有薩爾瓦多籍配偶的人則是2年。

鑒於擔憂薩爾瓦多的經濟成長緩慢，缺現金的布格磊政府目前正在努力與國際貨幣基金（IMF）達成新一輪注資方案協議；但國際貨幣基金一再直言，薩爾瓦多將比特幣定為法幣，對援助計畫帶來風險。