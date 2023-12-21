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英國2名青少年殺害跨性別少女 恐面臨終身監禁

中央社曼徹斯特20日綜合外電報導
英國16歲跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）今年初在兩名未成年人「持續暴力攻擊」下喪命。(路透)
英國16歲跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）今年初在兩名未成年人「持續暴力攻擊」下喪命。(路透)

英國16歲跨性別少女蓋伊今年初在兩名未成年凶手「持續暴力攻擊」下喪命，震驚全國。這兩名未成年凶手今天遭陪審團認定有罪。

法新社報導，跨性別少女蓋伊（Brianna Ghey）生理性別為男性，但日常生活以女性自居。她2月在英格蘭西北部的瓦林登（Warrington）遇害，頭部、頸部、背部和胸部共被刺了28刀。民眾在公園遛狗時，發現蓋伊的遺體。

法庭在審理時聽取了有關兩名未成年被告在蓋伊遇害前如何討論謀害蓋伊事宜。加害者姓名因年齡因素無法透露。

由於兩名凶手皆未成年，此案引起國際關注與英國各界震驚。

曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）經4週審理，由7名男性和5名女性組成的陪審團，判定2人有罪。

法官阿曼達．葉（Amanda Yip）警告兩名未成年被告：「我將不得不判處無期徒刑。」宣判日期目前尚未確定。

媒體申請公布兩名未成年被告的姓名，此部分將於明天上午審理。

法庭聽取了關於女性被告X如何下載了一款網路瀏覽程式，該程式能讓她在「暗網」的「紅房間」中觀看真實的人遭受酷刑和謀殺的影片。

法庭還得知女性被告X對連環殺手產生興趣，記錄了他們的方法，並承認享受關於殺戮與酷刑的「黑暗幻想」。

檢察官指出，兩名未成年被告後來擬了一份「殺人名單」，列出他們打算下手的另外4名年輕人，直到蓋伊「不幸」與女性被告X成為朋友，而女性被告X對蓋伊「深深著迷」。

陪審團獲悉，蓋伊在社交媒體平台「抖音」（TikTok） 上擁有數千名粉絲，但她實際上是一名個性孤僻、害羞且充滿焦慮的青少年，她與憂鬱症奮戰，甚少走出家門。

副首席檢察官陶艾爾（Ursula Doyle）在被告定罪後表示，此案是她處理過「最令人痛苦的」案件之一。

蓋伊的母親艾斯特（Esther Ghey）表示，她「有時」會為被告感到難過，「因為他們毀了自己的生活，也毀了我們的生活」。

「現在我們知道了真相，看到2人都未就對布里安娜（蓋伊名）所做之事表現出一絲悔恨，我已失去過去對他們的所有同情。我很高興他們將遠離社會，在獄裡度過很多年。」

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