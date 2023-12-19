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厄多安：美加釋出訊號 助土耳其國會同意瑞典入北約

中央社安卡拉19日綜合外電報導
土耳其總統厄多安。(路透)
土耳其總統厄多安。(路透)

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）今天表示，有關美國出售F-16戰機及加拿大解除武器禁運的正面發展，將有助土國國會朝向批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。

路透報導，俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，瑞典及芬蘭申請加入北約。不過，身為北約成員國的土耳其聲稱，這兩國對安卡拉視為恐怖分子的團體提供保護，因而反對他們的申請。

雖然土耳其在4月支持芬蘭加入北約，卻讓瑞典一直等待。

根據厄多安辦公室發出的文本，他在從匈牙利返回土耳其的班機上向記者表示，「我們預期在（採購美國）F-16戰機及加拿大（有關解除武器禁運）的承諾取得正面進展，將有助我們國會對瑞典採取正面做法…所有這些事情都息息相關」。

土耳其在2021年10月提出採購40架由美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）生產的F-16戰機及升級既有戰機的配套元件。

雖然拜登（Joe Biden）政府支持這項價值200億美元的軍售，但美國國會因土耳其拖延瑞典申請案及土國的人權紀錄而表達反對。

另一方面，在厄多安7月表達安卡拉將同意瑞典加入北約後，同為北約成員國的加拿大低調同意與土耳其重啟有關解除無人機零組件出口管制的會談，包括光學設備等。

厄多安表示，他上週與拜登通話時，兩人討論了瑞典加入北約的申請案。

厄多安指出，拜登在通話中對他說，「你讓國會通過這個（瑞典加入北約的申請），我會讓美國國會通過這個（F-16軍售案）」。

瑞典 土耳其 北約

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