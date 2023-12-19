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19年來第一次 東京特搜兵分兩路搜安倍派、二階派辦公室

記者雷光涵／即時報導
東京特搜部前往自民黨安倍派與二階派的辦公室搜查。圖右一為安倍派的前領導人、已故首相安倍晉三，左一為二階派的領袖二階俊博。(美聯社)
東京特搜部前往自民黨安倍派與二階派的辦公室搜查。圖右一為安倍派的前領導人、已故首相安倍晉三，左一為二階派的領袖二階俊博。(美聯社)

自民黨派系募款餐會回扣風暴進入新的階段。東京地檢特搜部19日上午前往搜查清和政策研究會（安倍派）與志帥會（二階派）辦公室，這是19年來第一次有派閥辦公室被搜查。

特搜部認為安倍派與二階派的國會議員從派系餐會回扣的獻金未如實申報，金額上億日圓，日本時間19日上午10時左右，兵分兩路，各派十幾人進入搜查，之後又各追加人手支援。

朝日新聞引述關係人士的話說，安倍派與二階派每年會舉辦一次派系餐會，所屬議員依當選次數、職位階級要達成餐券銷售的業績配額。各議員以派系名義對外銷售餐券，超出配額的金額會回流到自己口袋。

但派系的收支報告書僅記載配額內的收入，登載不實罪時效為5年，回溯2018年到2022年的5年間，安倍派漏報金額5億日圓、二階派也有上億日圓。安倍派的議員依派系指示，要他們將這筆錢當成小金庫，不必申報。特搜部認為安倍派的行徑最惡劣。二階派有申報，但配額以外的金額沒有登載。

13日國會臨時會閉會，16日起開始約談安倍派議員，99名安倍派的議員中，大多有回扣，參議員大野泰正收5千萬日圓最多。前奧運大臣橋本聖子也有2千萬日圓。6名重要幹部松野博一、高木毅、世耕弘成、萩生田光一、塩谷立、西村康稔全部都將錢留為自用，從100萬到1千萬日圓不等。松野辭去官房長官、西村康稔辭掉經產大臣一職。

自民黨派系辦公室被搜索極為罕見，上次是2004年東京特搜部，調查日本牙醫聯盟的1億日圓非法捐款，搜索平成研究會（現在的茂木派）。

安倍 日本 奧運

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