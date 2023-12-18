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印度COVID-19病例增多 驗出JN.1變異株

中央社新德里18日專電
印度近兩天有400多人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），新增死亡病例6例，其中5例是發生在西南部的克勒拉省（Kerala），當局也在此地發現JN.1變異株。美聯社
印度近兩天有400多人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），新增死亡病例6例，其中5例是發生在西南部的克勒拉省（Kerala），當局也在此地發現JN.1變異株。美聯社

印度近兩天有400多人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），新增死亡病例6例，其中5例是發生在西南部的克勒拉省（Kerala），當局也在此地發現JN.1變異株。

印度衛生部數字顯示，昨天全印度通報335例COVID-19新增病例、5例死亡病例；今天新增病例為127例、1例死亡。

這兩天的6例死亡病例當中，有5例是來自克勒拉省，新增病例大多數也是來自此地。

截稿時，全印度治療中的COVID-19病例為1828例。

印度衛生部16日曾發布新聞稿稱，克勒拉省過去數週出現COVID-19病例增多的現象，多數病例臨床症狀輕微，自行回家休養；12月8日檢驗出JN.1變異株，這名79歲的女性病患已經康復。

新聞稿說，衛生官員已在多個省分完成例行演習，測試醫院準備程度與因應能力。

另一方面，克勒拉省衛生廳長喬治（Veena George）表示，JN.1變異株引發重症的風險不高，民眾無需擔憂，但也不要掉以輕心。

她說，數月前早已有多名印度人在新加坡機場被檢出感染JN.1病毒株，只是克勒拉省最近在加強進行基因定序，才會發現較多病例。

疫情爆發以來，印度累計康復病例達4446萬9931例，佔總確診病例的98.81%；死亡病例為53萬3317例，佔總確診病例的1.19%。

印度COVID-19疫苗注射劑次累計將近22億678萬劑，疫苗注射普及是印度能快速控制住疫情的主因。

印度 疫情 疫苗

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