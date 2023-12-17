凱特被英王查理逼向梅根求和 威廉抵死不從？

凱特（左）與梅根過往在公眾眼前還能談笑。（路透資料照片）

英國皇室的風波，永遠有新的發展。據八卦刊物「In Touch」報導，被哈利 與梅根 公開修理過好幾回的大嫂凱特 ，受哈利與哥哥威廉的父親、也是現任英王查理之託，去跟梅根談和，就算再心不甘情不願，也還是去打了電話，與梅根在半推半就的情況下，跨出了和解的一步。

凱特在英國媒體的塑造下，「皇室好媳婦」形象鮮明，外界也多半認為她只要接到皇室的要求，再怎麼不開心都會盡力配合，剛好與自主意識強、一切講公平與合理而配合度不高的梅根大不相同。

自從哈利與梅根離開英國、搬到美國居住，兩人透過好幾次機會，大吐昔日在皇室內被不公平對待與受到歧視的苦水，皇室本來就有「以王為尊」的傳統，威廉與凱特因為是未來的英王和王后，備受皇室人員呵護，梅根就是受不了自己與哈利總是被冷落、怠慢，甚至要被爆料、破壞形象，好突顯威廉與凱特之高貴與繼承王位之合理，才忍不住想離開，偏偏這些不平之鳴，反倒被皇室解讀為「惡意毀滅君主制」，彼此之間的嫌隙更深。

尤其是早就以國王自居的威廉，更痛恨哈利與梅根的直言不諱，都覺得是衝著他來，堅決不肯跟他們和好，還認為父親查理對他們倆太寬厚、不乾脆把他們逐出皇室，簡直懦弱。

而查理認為哈利和梅根的問題不解決，也會影響到自己的威信，希望趕快安撫好他們，既然威廉態度那麼硬也叫不動，於是命令聽話的凱特去做。

英國已經一堆媒體分析，哈利和梅根要是徹底與皇室切割，對自己也沒好處，畢竟他們的價值有很大部分來自與英皇室的關係，若失去頭銜他們就和平凡人無異，為了往後還有機會賺到金錢與名聲，他們最好不要跟皇室鬧翻。

也許梅根認同這點，和哈利本來已經不想再繼續放砲，偏偏她的宿敵—名嘴皮爾斯摩根爆料她控訴的皇室內部種族歧者就是查理跟凱特，又引起軒然大波。