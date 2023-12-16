以軍誤殺3人質 內唐亞胡：心碎但軍事壓力有其必要

以色列總理內唐亞胡。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡今天表示，以軍在加薩 （Gaza）錯認身分導致誤殺3名人質的事件讓人心碎，但為了把其他遭哈瑪斯 扣留的民眾帶回家，施加「軍事壓力」有其必要。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在談及人質喪生事件時說：「我的心碎了，全國的心都碎了。」他補充說：「悲痛之下，我想要闡明一點：無論是讓人質返家或是達成擊敗敵人的目標上，施加軍事壓力都是必要的。」

自從以軍承認「誤殺」3名手持白旗、以希伯來文呼喊救命的人質之後，敦促內唐亞胡政府重啟與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）協商的呼聲便日益高漲。

誤殺事件消息曝光後，剩餘人質的家屬擔心他們的至親恐成下一批受害者，疾呼內唐亞胡返回談判桌。

其中一名人質、19歲以色列士兵伊泰．陳（Itai Chen）的父親魯比（Ruby）今晚在一個場合說：「我們感覺我們在比俄羅斯輪盤，（看誰）是下一個接到至親死亡消息的人。」

「他們最初跟我們解釋說，地面任務會把人質帶回家。」他說：「但這沒發揮作用，因為自此之後，人質是回來了，但沒有多少是活著回來的。」

然而，內唐亞胡堅持說，協商要成功，就有必要施加軍事壓力。他說：「我給協商團隊的指示就是基於這道（軍事）壓力，沒有這個壓力，我們一無所有。」

哈瑪斯今天表示，「除非對我們人民的侵略完全停止」，否則他們將「不會展開任何換囚協商」。

根據官方數據，哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走約250名人質，殺害了1139人。

加薩的哈瑪斯政府則表示，以色列此後發動的報復性戰爭已導致加薩1萬8700多人喪生。

雙方曾有過短暫的停火協議，期間看到哈瑪斯釋放100多名人質，換得以色列釋放境內監獄內數百名巴勒斯坦囚犯。這項協議後來終止、戰火再起。

以色列政府一再表示，以哈戰爭主要目標之一，便是把人質全數帶回家。