我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜被駭？帳戶突增陌生收貨地刪了又自動加

公關誤發派對郵件掀爭議 波士頓市長吳弭曬照辯護

巴基斯坦人工降雨對抗霧霾 開東南亞「造雨」先河

編譯陳曉慈／即時報導
巴基斯坦大城拉合爾面臨嚴重空汙威脅，尤其一到冬天，霧霾問題就會惡化。照片攝於11月。歐新社
巴基斯坦大城拉合爾面臨嚴重空汙威脅，尤其一到冬天，霧霾問題就會惡化。照片攝於11月。歐新社

法新社16日引述巴基斯坦地方政府報導，巴國東部大城拉合爾16日使用人造雨的方式，對抗近年來每逢冬天就惡化的嚴重霧霾問題，是東南亞國家首次採用相關技術。拉合爾16日的PM2.5濃度達危險等級，比世衛組織所訂定的安全上限還高66倍。

拉合爾是全球空汙最嚴重的城市之一。當地政府派出搭載「種雲朵」設備的飛機，飛越拉合爾10多個地區。旁遮普省官員納克維表示，這份「禮物」來自阿拉伯聯合大公國，阿聯酋團隊以及2架飛機12月抵達巴國。他表示，人造雨的效用到底如何，16日晚間就會揭曉。

近來，阿聯酋愈加頻繁使用造雨技術，在國內乾旱地帶製造降雨。該技術是將食鹽或不同鹽類混合物灑進雲朵中，讓鹽巴結晶促雲朵密度上升，進而引發降雨。該技術已在美國、中國和印度等國實施。

專家表示，就算降雨不多，也能有效降低空汙。近年來，巴基斯坦的空汙問題急劇惡化，柴油與季節性焚燒作物導致的煙霧，以及冬天氣溫下降等因素，導致霧霾惡化。

其中又以拉合爾面臨最嚴重的「毒霧」，每到冬天，當地超過1100萬居民便暴露在肺部窒息威脅之下。據世衛組織，呼吸有毒空氣將對健康帶來嚴重影響，長期暴露於有毒空氣中更可能引發中風、心血管疾病、肺癌及呼吸道疾病等。

拉合爾歷屆政府為改善當地空氣品質，已嘗試許多方法，包括在路上灑水；周末關閉學校、工廠及市場等，但皆未見顯著成效。拉合爾首長表示，政府需研究並擬定計畫，才能與霧霾長期抗戰。

世衛 東南亞 中風

上一則

自家官兵燒食物又洗劫民宅影片瘋傳 以軍未辯駁並喊查

下一則

以色列軍方：3名人質在加薩遭誤殺 當時手舉白旗

延伸閱讀

莫迪中止克什米爾特殊地位 印度最高法院裁決合法

莫迪中止克什米爾特殊地位 印度最高法院裁決合法
毛澤東、周恩來1956年簽名國宴菜單 197萬元拍出

毛澤東、周恩來1956年簽名國宴菜單 197萬元拍出
1956年中國國宴吃什麼？毛澤東簽名菜單27萬元拍出

1956年中國國宴吃什麼？毛澤東簽名菜單27萬元拍出
克什米爾恐攻 武裝分子對巴士「無差別開槍」 9死25傷

克什米爾恐攻 武裝分子對巴士「無差別開槍」 9死25傷

熱門新聞

英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

2023-12-12 19:14

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解
中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍
咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說
「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量