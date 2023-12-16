半島電視台：加薩攝影記者遭以色列無人機攻擊喪生

12月15日，在以軍空襲過後，加薩南部城市汗尤尼斯城中升起濃煙。(新華社)

阿拉伯語的半島電視台（Al Jazeera）表示，旗下一名攝影記者今天在報導加薩 走廊（Gaza Strip）南部學校的爆炸事件時，遭以色列 的無人機攻擊身亡。

路透社報導，半島電視台表示，攝影師達卡（Samer Abu Daqqa）在甘尤尼斯（Khan Younis）的法哈納學校（Farhana School）空襲中受傷，後因無法獲得醫治，於救護車獲准進入該區域前傷重身亡。

半島電視台表示，以色列的無人機向學校發射飛彈。路透社無法證實此事細節。這所學校是流離失所的民眾用來避難的地方。

以色列軍方沒有回應置評請求。

半島電視台在一份聲明中說：「達卡受傷後，以色列軍隊阻止救護車和救援人員接近他，拒絕提供急需的緊急治療，任由他留在現場流血5個多小時後身亡。」

這些記者是在加薩南部城市採訪新聞，當地最近幾天一直是以色列地面攻擊的中心。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）控制的內政部所屬民防部門表示，3名加薩救援人員也在學校空襲中喪生。

半島電視台表示，首席特派員瓦爾（Wael al-Dahdouh）在空襲中手部受傷，但設法前往附近醫院接受治療。

瓦爾廣為整個中東地區觀眾所知。半島電視台上個月聲明指出，瓦爾的妻子和兩個孩子在加薩走廊紐瑟拉特（Nuseirat）難民營中因空襲身亡。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）今天表示，加薩2個月的戰爭給記者造成沉重打擊，至少有64名記者和媒體工作者喪命。

保護記者委員會呼籲國際當局「對攻擊事件進行獨立調查，追究肇事者責任」。

白宮 國家安全會議發言人柯比（John Kirby）被問及達卡身亡一事時表示：「我們仍然沒有掌握任何跡象證明以色列故意追捕報導這場戰爭的記者。」