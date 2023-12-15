我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七旬科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

英國青少年西班牙旅行失蹤 6年後現身法國

中央社巴黎14日綜合外電報導
圖為六年前失蹤的青少年巴蒂。但未知此照片何年拍下。（路透）
圖為六年前失蹤的青少年巴蒂。但未知此照片何年拍下。（路透）

法國南部城市土魯斯（Toulouse）當局今天說，一名6年前失蹤的英國青少年已在法國南部被找到。根據和他相遇並通知警方的司機表示，他逃離一個靈修山地社區。

當地檢察官辦公室告訴路透社，青少年的家人已經確認他是來自大曼徹斯特（Greater Manchester）的巴蒂（Alex Batty）。

檢察官辦公室發言人說：「他應該很快就會返回英格蘭。」發言人也說，英國當局正針對巴蒂失蹤一案展開刑事調查。

當時11歲的巴蒂是在2017年和母親和外祖父，前往西班牙馬拉加（Malaga）旅行期間失蹤。

送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）告訴法國地方日報「南方電訊報」（La Depeche）：「他告訴我，他從山上出發後已經走了4天。」阿西迪尼發現這名青少年在土魯斯周邊地區一條公路上徘徊。

「南方電訊報」率先報導巴蒂現身的消息。報導中提及，這名少年生活在庇里牛斯山（Pyrenees）山區一個靈修社區中，這個社區吸引來自歐洲各地的逃避現實者、追求另一種生活方式而聞名。

巴蒂的母親在2017年和兒子一起失蹤，至今下落不明。

阿西迪尼說：「他告訴我，他的母親有點（怪），雖不是瘋了，但精神狀態有點怪異，…，和一群人待在山裡。」

阿西迪尼表示：「他住在那裡似乎並不痛苦，但他很高興能離開。」

上一則

俄羅斯反對派人物納瓦尼傳遭移監 但地點不明

下一則

英國法官裁定哈利王子遭小報竊聽 判獲賠17萬元

延伸閱讀

聯邦撥800萬元 改善田德隆社區街道安全

聯邦撥800萬元 改善田德隆社區街道安全
大華府健康中心 答謝社區義工、醫生

大華府健康中心 答謝社區義工、醫生
6年前遭母綁架的英國少年找到了 法國山區獨自跋涉4天遇善心司機

6年前遭母綁架的英國少年找到了 法國山區獨自跋涉4天遇善心司機
鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇

鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇

熱門新聞

英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億