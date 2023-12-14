鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇

英國外交大臣卡麥隆。歐新社

香港 警務處國家安全處今天宣布通緝 前英國駐港總領事館職員鄭文傑等5名流亡海外港人。外交大臣卡麥隆表示，絕不容忍任何外國勢力試圖恫嚇、騷擾或傷害身處英國境內的個人或社群。

卡麥隆（David Cameron）指出，港警的行徑威脅民主與基本人權。他已訓令駐香港、北京以及在倫敦的英國官員儘速向香港和北京當局提出關切。

卡麥隆發布聲明表示，英國呼籲北京廢止香港特區「國家安全法」，終止對政治倡議人士的迫害。

港警今天宣布通緝鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌、蔡明達，每人懸賞港幣100萬元（約12.8萬美元）。

這5位流亡海外的香港民主運動和異議人士分別居住英國及美國。他們被控鼓吹「港獨」、煽動分裂國家、勾結外國和境外勢力危害國家安全等。

此前今年7月，港警國安處宣布通緝流亡英、美、加拿大、澳洲 總計8名港人，包括羅冠聰、劉祖廸、郭榮鏗、許智峯、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、蒙兆達，賞金同樣是港幣100萬元。

這8人被冠以危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港、為外國出謀獻策打擊香港國際金融中心地位等罪名。

港警宣稱，國安法具域外效力。

時任英國外交大臣柯維立（James Cleverly）發布聲明提到，英國強烈反對強加於香港的國安法，以及中方企圖將該法效力擴及海外，呼籲北京移除該法。