鄭文傑等流亡英美港人遭通緝 卡麥隆：絕不容忍恫嚇
香港警務處國家安全處今天宣布通緝前英國駐港總領事館職員鄭文傑等5名流亡海外港人。外交大臣卡麥隆表示，絕不容忍任何外國勢力試圖恫嚇、騷擾或傷害身處英國境內的個人或社群。
卡麥隆（David Cameron）指出，港警的行徑威脅民主與基本人權。他已訓令駐香港、北京以及在倫敦的英國官員儘速向香港和北京當局提出關切。
卡麥隆發布聲明表示，英國呼籲北京廢止香港特區「國家安全法」，終止對政治倡議人士的迫害。
港警今天宣布通緝鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌、蔡明達，每人懸賞港幣100萬元（約12.8萬美元）。
這5位流亡海外的香港民主運動和異議人士分別居住英國及美國。他們被控鼓吹「港獨」、煽動分裂國家、勾結外國和境外勢力危害國家安全等。
此前今年7月，港警國安處宣布通緝流亡英、美、加拿大、澳洲總計8名港人，包括羅冠聰、劉祖廸、郭榮鏗、許智峯、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、蒙兆達，賞金同樣是港幣100萬元。
這8人被冠以危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港、為外國出謀獻策打擊香港國際金融中心地位等罪名。
港警宣稱，國安法具域外效力。
時任英國外交大臣柯維立（James Cleverly）發布聲明提到，英國強烈反對強加於香港的國安法，以及中方企圖將該法效力擴及海外，呼籲北京移除該法。
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