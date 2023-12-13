以哈戰爭 布林肯：必須保護加薩記者安全

國務卿布林肯。（美聯社）

國務卿布林肯 （Antony Blinken）今天在給法新社的信中表示，在以色列 和哈瑪斯武裝分子衝突期間，美國始終會堅持有必要保護在加薩 報導的記者。

法新社和其他國際媒體集團10月下旬曾寫信給布林肯，敦促他協助保護在加薩當地的記者，因為自戰鬥爆發以來已有數名記者喪生。

布林肯寫道：「美國已經並將繼續向以色列以及所有國家強調，必須保護記者免受傷害。我們明確支持在武裝衝突期間保護記者，並對那些遇害或受傷的記者表示哀悼。」

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），自10月以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）之間爆發戰爭以來，至少有63名記者和媒體工作者被殺，其中包括56名巴勒斯坦人、4名以色列人和3名黎巴嫩人。

由於以色列轟炸加薩來報復哈瑪斯10月7日發動的攻擊，法新社和其他媒體集團也敦促布林肯幫助從加薩撤離員工。根據以色列的數據，這次攻擊造成1200人死亡，約240名人質被劫持。

以色列10月9日對加薩實施全面封鎖。

布林肯寫道：「美國公民和外國人持續安全離開加薩，仍然是我們的首要任務。我們正在與埃及、聯合國和以色列合作，促使讓他們能夠安全離開加薩。」