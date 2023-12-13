COP28達成協議推動擺脫化石燃料 各方反應一次看
近200個國家齊聚阿拉伯聯合大公國杜拜開會，首度達成協議要推動全球從化石燃料往其他燃料過渡，各方反應不一，有人喜出望外，也有人對此多所疑忌。
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）達成這項協議，目的是要對抗造成代價高昂毀滅性後果的氣候變遷。
法新社整理部分重要反應如下：
● 有理由樂觀
美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示：「在爆發烏克蘭和中東戰爭的世界上、在其他所有挑戰陷入困境的星球上，每個人都應該為此而高興。」他強調，「有樂觀的理由，有對在場每個人感激以及某種非常恭喜的理由」。
● 後化石燃料時代
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體發文稱：「今天的協議標誌著後化石燃料時代的開端。」
● 感激
代表阿拉伯集團（Arab Group）的沙烏地阿拉伯官員陶非克（Albara Tawfiq）對這項磋商表達「感激」。
全球最大產油國沙烏地曾經強烈反對在協議文本中提到「逐步淘汰」或「逐步減少」化石燃料這種字樣。
● 已開發國家的責任
中國生態環境部副部長趙英民告訴COP28：「已開發國家對氣候變遷有著不可動搖的歷史責任，因此必須先於世界其他國家，帶頭開始投入（升溫不超過）攝氏1.5度之路。」
● 以身作則
巴西環境部長席瓦（Marina Silva）在杜拜說：「已開發國家帶頭展開化石燃料過渡至關重要。」
● 漸進式發展
小島國家聯盟（Alliance of Small Island States）輪值主席國大洋洲國家薩摩亞的首席談判代表拉斯穆森（Anne Rasmussen）說：「我們已經針對一成不變改採漸進式發展，真的需要在行動上發生指數型大躍進。」
● 不具顛覆性
小島國家聯盟在聲明中指出，文本呼籲世界過渡、擺脫化石燃料，這「向前邁出一步」，但只是「漸進的，不具顛覆性」。
● 應該引以為傲
COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說：「我們應該對我們的歷史性成就引以為傲。對於能夠發揮作用、幫助推動這項進展，阿拉伯聯合大公國理所當然地引以為傲。」
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