COP28達成協議推動擺脫化石燃料 各方反應一次看

近200個國家齊聚阿拉伯聯合大公國杜拜開會，首度達成協議要推動全球從化石燃料往其他燃料過渡。圖為會議主席賈比爾與聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾互相擁抱。（歐新社）

近200個國家齊聚阿拉伯聯合大公國杜拜開會，首度達成協議要推動全球從化石燃料往其他燃料過渡，各方反應不一，有人喜出望外，也有人對此多所疑忌。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）達成這項協議，目的是要對抗造成代價高昂毀滅性後果的氣候變遷 。

法新社整理部分重要反應如下：

● 有理由樂觀

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示：「在爆發烏克蘭 和中東戰爭的世界上、在其他所有挑戰陷入困境的星球上，每個人都應該為此而高興。」他強調，「有樂觀的理由，有對在場每個人感激以及某種非常恭喜的理由」。

● 後化石燃料時代

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體 發文稱：「今天的協議標誌著後化石燃料時代的開端。」

● 感激

代表阿拉伯集團（Arab Group）的沙烏地阿拉伯官員陶非克（Albara Tawfiq）對這項磋商表達「感激」。

全球最大產油國沙烏地曾經強烈反對在協議文本中提到「逐步淘汰」或「逐步減少」化石燃料這種字樣。

● 已開發國家的責任

中國生態環境部副部長趙英民告訴COP28：「已開發國家對氣候變遷有著不可動搖的歷史責任，因此必須先於世界其他國家，帶頭開始投入（升溫不超過）攝氏1.5度之路。」

● 以身作則

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）在杜拜說：「已開發國家帶頭展開化石燃料過渡至關重要。」

● 漸進式發展

小島國家聯盟（Alliance of Small Island States）輪值主席國大洋洲國家薩摩亞的首席談判代表拉斯穆森（Anne Rasmussen）說：「我們已經針對一成不變改採漸進式發展，真的需要在行動上發生指數型大躍進。」

● 不具顛覆性

小島國家聯盟在聲明中指出，文本呼籲世界過渡、擺脫化石燃料，這「向前邁出一步」，但只是「漸進的，不具顛覆性」。

● 應該引以為傲

COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說：「我們應該對我們的歷史性成就引以為傲。對於能夠發揮作用、幫助推動這項進展，阿拉伯聯合大公國理所當然地引以為傲。」