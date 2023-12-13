我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

18歲華生闖柯瑞宅 被控嚴重非法侵入 開庭未現身

周海媚病歷外洩 曝急救前冒屍斑 北京衛健委喊查

不滿光明節點亮燭火…波蘭極右翼議員持滅火器噴滅 遭逐出議場

編譯徐榆涵／即時報導
波蘭極右翼聯盟黨議員布勞恩12日不滿國會舉辦的光明節活動，竟用滅火器噴滅大廳裡的蠟燭。(路透)
波蘭極右翼聯盟黨議員布勞恩12日不滿國會舉辦的光明節活動，竟用滅火器噴滅大廳裡的蠟燭。(路透)

波蘭議會12日在議場內點燭火，慶祝猶太教節日「光明節」（Hanukkah），並邀請猶太樂隊與猶太教拉比（猶太教祭司）一同歡慶。未料，一名極右翼議員竟拿起滅火器噴熄燭火，整格議場頓時煙霧瀰漫，誇張行徑在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，波蘭議長霍洛尼亞（Szymon Holownia）12日邀請猶太家庭至首都華沙議會慶祝一年一度的「光明節」，結果極右翼聯盟黨（Confederation party）議員布勞恩（Grzegorz Braun）突然拿起滅火器，將現場蠟燭全部噴熄，現場瞬間煙霧瀰漫，保全人員趕緊進行疏散。

隨後布勞恩走上議場講台，稱「光明節是邪惡的」，並表示他正把議場恢復正常。事件發生後，布勞恩被問及是否感到羞恥，他則回應：「那些參與撒旦崇拜行為的人才應該感到羞恥。」

根據現場影像顯示，一名女子瑪達蓮娜（Magdalena Gudzinska-Adamczyk）在布勞恩噴滅蠟燭時上前阻止，瑪達蓮娜臉上沾滿乾粉受訪時表示，她覺得呼吸急促，也很難發出聲音，「我不再覺得自己在這個國家是安全的了」。

對此，議長霍洛尼亞譴責布勞恩的行為相當可恥，並在事件過後將他逐出議會，要求他不得參與當天的議會行程。

霍洛尼亞強調，「只要我還是議長，就不會容忍種族主義、仇外心理及反猶太主義。」此外，波蘭議會也對布勞恩祭出處罰，布勞恩將面臨減薪及失去半年份的津貼補助。

以色列駐波蘭大使、美國駐波蘭大使、波蘭天主教會紅衣主教紛紛發文抨擊，紅衣主教里斯（Grzegorz Rys）表示，對布勞恩的行為感到羞恥，並向波蘭整個猶太社區致歉。

波蘭首席拉比蘇德里奇（Michael Schudrich）則表示，布勞恩的個人行為並不代表波蘭，表示「數千年來，從馬加比家族時代（Maccabees）一直到哈瑪斯，敵人一直試圖消滅我們。但他們該明白無法做到。」

猶太 種族主義 哈瑪斯

上一則

聯合國分析衛星影像：加薩18%基礎設施已毀

延伸閱讀

波蘭「親歐派」圖斯克當選總理 可望修復和歐盟關係

波蘭「親歐派」圖斯克當選總理 可望修復和歐盟關係
波蘭總理：美軍飛彈基地15日開始運作

波蘭總理：美軍飛彈基地15日開始運作
中國呼吸道疾病激增 5共和黨參議員促頒美中旅行禁令

中國呼吸道疾病激增 5共和黨參議員促頒美中旅行禁令
中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01

超人氣

更多 >
等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典螢幕形象一次看
57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光
周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲悼念：久久不能平靜
周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆

周海媚最後現身照片曝光 氣色極佳 微笑倩影成永恆
船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包

船票超賣 多位乘客被皇家加勒比遊輪丟包