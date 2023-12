不滿光明節點亮燭火…波蘭極右翼議員持滅火器噴滅 遭逐出議場

波蘭議會12日在議場內點燭火,慶祝猶太 教節日「光明節」(Hanukkah),並邀請猶太樂隊與猶太教拉比(猶太教祭司)一同歡慶。未料,一名極右翼議員竟拿起滅火器噴熄燭火,整格議場頓時煙霧瀰漫,誇張行徑在網路上瘋傳。

綜合外媒報導,波蘭議長霍洛尼亞(Szymon Holownia)12日邀請猶太家庭至首都華沙議會慶祝一年一度的「光明節」,結果極右翼聯盟黨(Confederation party)議員布勞恩(Grzegorz Braun)突然拿起滅火器,將現場蠟燭全部噴熄,現場瞬間煙霧瀰漫,保全人員趕緊進行疏散。

隨後布勞恩走上議場講台,稱「光明節是邪惡的」,並表示他正把議場恢復正常。事件發生後,布勞恩被問及是否感到羞恥,他則回應:「那些參與撒旦崇拜行為的人才應該感到羞恥。」

BREAKING:



🇵🇱 ⚡Poland's MP Grzegorz Braun with a fire extinguisher spoils the party of supporters of genocide and puts out parliament Hanukkah menorah pic.twitter.com/BERKPwzXED