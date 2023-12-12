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COP28／「淘汰」化石燃料不樂觀 延會能換氣候正義？

願景工程記者劉十賢、孫文臨、聯合報特派記者林奐成／杜拜即時報導
第28屆聯合國氣候峰會（COP28）超過表訂決議公告時間，結果尚未出爐，化石燃料淘汰與否是交鋒關鍵，環團、倡議團體也在場外疾呼，呼籲已開發國家帶頭擺脫化石燃料。（美聯社）
第28屆聯合國氣候峰會（COP28）超過表訂決議公告時間，結果尚未出爐，化石燃料淘汰與否是交鋒關鍵，環團、倡議團體也在場外疾呼，呼籲已開發國家帶頭擺脫化石燃料。（美聯社）

第28屆聯合國氣候峰會（COP28）超過表訂決議公告時間，結果尚未出爐，化石燃料淘汰與否是交鋒關鍵。環團認為，聯合國大會採「共識決」運作，不利小國發聲，是氣候不正義。持續守在COP28現場的倡議組織也對談判進度和方向十分憂心。

「淨零終點」的執行董事艾柏汝表示，今年是她參與COP會議八年來，討論「以再生能源取代化石燃料」最具規模的一次，在這「歷史性時刻」，她呼籲已開發國家帶頭擺脫化石燃料，「成立損失與損害基金無法解決所有問題；因為用更多化石燃料，就會有更多損害發生。」

來自印度的「氣候行動網路（CAN）」成員辛格說，根據國際貨幣基金的報告，化石燃料產業獲得的補貼不斷增加、利潤也不斷增加，只有氣候調適資金的缺口還是一樣大。他說，富裕國家過去150年的碳排放，造成今天的氣候危機，「他們該做的不是指責印度在內的新興工業化國家未負起責任，而是應該優先且快速地採取行動。」

決議文中有關化石燃料的字眼一改再改，媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美認為，在產油國作為東道主、俄羅斯也公開反對的情況下，將「逐步淘汰（Phase-out）」寫入決議文越來越像不可能任務。

楊順美憂心地說，大多數國家都同意的事情，不該因為一、兩國反對而破局，「如果聯合國運作機制（共識決）沒有改變，石油國家就會繼續掐住COP脖子，別說1.5°C，連2°C都很難守住。」

根據國際永續發展研究會（IISD）COP的會議記錄，小島國家的談判代表日前生氣地表示：「我們來這裡不是為了簽下自己的死刑令。」楊順美認為，協議草案沒有顧及對小島國家的氣候影響，各國傾向加強碳捕捉儲存（CCS），來抵消化石燃料的傷害，但相關技術尚不成熟，「到時候各國評估成本過高不願意做，就是兩頭空。」

清大科技法律研究所教授范建得認為，本屆峰會在損失與損害基金、提升再生能源、消除甲烷排放及納管非二氧化碳之溫室氣體仍有成果。「淘汰」可能無法如各界所願在決議文中出現，但可能以「基於科學，以有序和公平的方式減少化石燃料的消費及生產」等字眼替代。

范建得認為，淘汰化石燃料能否成功，某種程度也取決於消費者的意願。如果民眾願意奉行低碳住商交通理念、支持政府停止化石燃料補貼並支付較高的能源費用，「汰除化石燃料」自然能水到渠成。

聯合國 印度 石油

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