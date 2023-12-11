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莫迪中止克什米爾特殊地位 印度最高法院裁決合法

中央社新德里11日綜合外電報導
印度總理莫迪。(美聯社)
印度總理莫迪。(美聯社)

印度總理莫迪領導的政府2019年決定中止查摩及印屬克什米爾的特殊地位，最高法院今天裁決，政府此舉合法，並下令當地最晚須在明年9月30日舉行地方選舉。

路透報導，查摩（Jammu）與克什米爾（Kashmir）是印度唯一以穆斯林為主的省分，自印度與巴基斯坦1947年分別獨立建國以來，這個地區多年來一直是兩國紛爭的核心議題。

莫迪（Narendra Modi）政府2019年廢除查摩與克什米爾省獨立於憲法之外的特殊地位。

印度政府這項舉措及隨後決定將該地區畫分為2個聯邦治理的領土－查摩與克什米爾、以及多數人信仰藏傳佛教的拉達克（Ladakh），引發多項連署表達異議。

5名法官今天一致同意這項命令。法院這項裁決為查摩與克什米爾地方選舉鋪路，同時也在印度明年大選登場前，為政府注入一劑強心針。

不過，反對人士主張，只有查摩與克什米爾省議會能對該地區的特殊地位作出決定，他們也質疑國會是否有權力撤銷。

法院表示，特殊地位是憲法一條能被撤銷的暫時條文。首席大法官強德拉楚迪（D.Y. Chandrachud）說，憲法第370條是因應當時戰爭狀態而有的一項暫時安排。

他指的是印度憲法中，在印度與巴基斯坦爆發戰爭後給予查摩與克什米爾特殊地位的條文。

莫迪形容法院這項裁決為「希望燈塔，將帶來更光明的未來」。他在社群媒體X寫道，「對我們在查摩與克什米爾、拉達克的弟兄姊妹而言」，這是一項代表希望、進步與團結的宣言。

在這塊分裂地區中，印度統治人口眾多的克什米爾山谷（Kashmir Valley）及查摩。巴基斯坦控制西邊的一塊土地，北邊一小塊高緯度地區則由中國掌控。

克什米爾當地反對撤銷特殊地位的政黨先前向法院提出異議，他們對這項裁決感到失望。

印度 社群媒體 大法官

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