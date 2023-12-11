我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

福斯前主播卡爾森自創付費制影音串流平台今上線

下車安撫走失黃金獵犬 阿根廷總統愛狗成痴 曾複製過世愛犬

中央社布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導
愛狗成痴的阿根廷新總統米雷伊今天上任，在驅車前往總統府途中，見到有隻看似走失的黃金獵犬後，立即下車安撫迷路的狗狗。(擷自Instagram)
愛狗成痴的阿根廷新總統米雷伊今天上任，在驅車前往總統府途中，見到有隻看似走失的黃金獵犬後，立即下車安撫迷路的狗狗。(擷自Instagram)

愛狗成痴的阿根廷新總統米雷伊（Javier Milei）今天正式上任，在驅車前往總統府玫瑰宮途中，見到有隻看似走失的黃金獵犬後，立即要求下車安撫迷路的狗狗。

路透報導，頂著一頭亂髮、自由主義派的米雷伊曾是電視名嘴，以激進的改革經濟主張和充滿戲劇性的競選活動震撼阿根廷政壇。

米雷伊至少有4隻透過基因複製技術而來的英國獒犬，他在競選總統期間多次提到牠們，8月總統大選初選勝利時，還特別感謝4隻愛犬

這位53歲的極端自由派經濟學家於2004年收養愛犬柯南（Conan），並於柯南2017年去世後，花5萬美元用柯南的基因進行複製。他曾告訴當地媒體，柯南是他最親密的知己之一，並稱複製的愛犬為他的顧問。

根據幫米雷伊複製愛犬的公司表示，米雷伊將4隻複製的狗狗以經濟學家來命名，分別是莫瑞（Murray）、密爾頓（Milton）、勞勃（Robert）和魯卡斯（Lucas），其中包括諾貝爾經濟學獎得主密爾頓．傅利曼（Milton Friedman）。

諾貝爾

上一則

中菲船艦南海擦撞引發齟齬 解放軍籲協商化解爭議

下一則

烏克蘭使館打「假訊息」用VR裝置讓人身歷其境

延伸閱讀

澤倫斯基訪阿根廷會新總統 強調烏克蘭為自由而戰

澤倫斯基訪阿根廷會新總統 強調烏克蘭為自由而戰
阿根廷新總統宣誓 警示人民為痛苦撙節措施作好準備

阿根廷新總統宣誓 警示人民為痛苦撙節措施作好準備
阿根廷新任右派總統 與馬斯克社群媒體上頻互動

阿根廷新任右派總統 與馬斯克社群媒體上頻互動
FBI局長：以色列遇襲後美國面臨恐攻威脅升至新高

FBI局長：以色列遇襲後美國面臨恐攻威脅升至新高

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜