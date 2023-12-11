下車安撫走失黃金獵犬 阿根廷總統愛狗成痴 曾複製過世愛犬

愛狗成痴的阿根廷新總統米雷伊今天上任，在驅車前往總統府途中，見到有隻看似走失的黃金獵犬後，立即下車安撫迷路的狗狗。(擷自Instagram)

愛狗成痴的阿根廷新總統米雷伊（Javier Milei）今天正式上任，在驅車前往總統府玫瑰宮途中，見到有隻看似走失的黃金獵犬後，立即要求下車安撫迷路的狗狗。

路透報導，頂著一頭亂髮、自由主義派的米雷伊曾是電視名嘴，以激進的改革經濟主張和充滿戲劇性的競選活動震撼阿根廷政壇。

米雷伊至少有4隻透過基因複製技術而來的英國獒犬，他在競選總統期間多次提到牠們，8月總統大選初選勝利時，還特別感謝4隻愛犬

這位53歲的極端自由派經濟學家於2004年收養愛犬柯南（Conan），並於柯南2017年去世後，花5萬美元用柯南的基因進行複製。他曾告訴當地媒體，柯南是他最親密的知己之一，並稱複製的愛犬為他的顧問。

根據幫米雷伊複製愛犬的公司表示，米雷伊將4隻複製的狗狗以經濟學家來命名，分別是莫瑞（Murray）、密爾頓（Milton）、勞勃（Robert）和魯卡斯（Lucas），其中包括諾貝爾 經濟學獎得主密爾頓．傅利曼（Milton Friedman）。

Javier, Conan and the clones: Argentina's new president doggedly devoted to cloned poocheshttps://t.co/jDM7sqssXU — Buenos Aires Times (@theBAtimes) December 9, 2023