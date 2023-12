下車安撫走失黃金獵犬 阿根廷總統愛狗成痴 曾複製過世愛犬

愛狗成痴的阿根廷新總統米雷伊(Javier Milei)今天正式上任,在驅車前往總統府玫瑰宮途中,見到有隻看似走失的黃金獵犬後,立即要求下車安撫迷路的狗狗。

路透報導,頂著一頭亂髮、自由主義派的米雷伊曾是電視名嘴,以激進的改革經濟主張和充滿戲劇性的競選活動震撼阿根廷政壇。

米雷伊至少有4隻透過基因複製技術而來的英國獒犬,他在競選總統期間多次提到牠們,8月總統大選初選勝利時,還特別感謝4隻愛犬

這位53歲的極端自由派經濟學家於2004年收養愛犬柯南(Conan),並於柯南2017年去世後,花5萬美元用柯南的基因進行複製。他曾告訴當地媒體,柯南是他最親密的知己之一,並稱複製的愛犬為他的顧問。

根據幫米雷伊複製愛犬的公司表示,米雷伊將4隻複製的狗狗以經濟學家來命名,分別是莫瑞(Murray)、密爾頓(Milton)、勞勃(Robert)和魯卡斯(Lucas),其中包括諾貝爾 經濟學獎得主密爾頓.傅利曼(Milton Friedman)。

Javier Milei has a unique relationship with his English mastiff, Conan. There's just one problem, the dog died in 2017.



👉Milei paid $50,000 to a company called PerPETuate in the United States to clone his deceased pet. The Herald spoke with Conan's cloner, Ron Gillespie. pic.twitter.com/K9fbLU9UtS