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澳洲擬將移民人數減半 緊縮學生、低技能工人簽證規定

中央社／雪梨11日綜合外電報導
澳洲內政部長歐尼爾（中）。（美聯社）
澳洲內政部長歐尼爾（中）。（美聯社）

澳洲政府希望徹底改革目前「崩潰」的移民制度，今天表示將緊縮對國際學生和低技能工人的簽證規定，未來兩年內移民人數將會減少一半。

路透報導，澳洲政府的這項決定，是在預估2022-23年淨移民數字將達創紀錄的51萬人高峰後做出。官方數據顯示，2024-25和2025-26年淨移民人數將下降至25萬左右，大致與COVID-19疫情前的人數一致。

澳洲今天稍晚將正式發布新版移民政策，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）在發布前的一份聲明中表示，「我們夜以繼日地工作，以實現澳洲移民體系的最佳平衡。」

歐尼爾說：「政府針對移民的改革已形成降低淨海外移民人數的壓力，將進一步促成移民人數如預期般的降低。」

歐尼爾表示，2022-23年淨海外移民的增加主要是由國際學生造成。

受到COVID-19疫情影響，各國邊境管制更加嚴格，許多外國學生和勞工有近兩年無法入境。澳洲去年為協助主要企業招募員工，增加了年度移民人數以填補短缺。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）周末表示，澳洲的移民數量需要回到「可持續水平」；他並補充說「這個系統已經崩潰」。

澳洲是目前世界上勞動力最為緊張的市場之一，工黨政府長期依賴移民供應人力所需，致力加快高技術工人的入境速度，並為他們獲得永久居留權鋪路。

根據新政策，國際學生需要更高的英語測驗成績。新政策還將終止允許學生延長在澳洲逗留時間的規定。

新政策也將為高技能工人設立新的專業簽證，處理時間縮短至一周，協助企業在與其他已開發經濟體的激烈競爭中招募到頂尖移民。

移民 澳洲 疫情

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