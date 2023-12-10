埃及總統大選投票3天 塞西連任機會大

埃及舉行總統大選，一名支持者舉著現任總統塞西的圖像。(路透)

埃及總統大選10日起展開為期三天的國內投票 。從11月份為期一個月的競選活動及各家媒體報導可明顯看出，4名候選人中的1號候選人，即現任總統塞西，勢如破竹，勝券在握。

本次埃及總統大選共有4名候選人。11月8日正式展開為期一個月的競選宣傳活動。投票為期3天，每天可投票的時間是當地時間上午9時到下午9時，結果將於18日公布。

1號候選人是現任總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi），競選第三任。塞西陣營為方便文盲選民投票用的選舉標誌是一顆綠色星星，和前兩次總統大選（2014和2018年）的選舉標誌相同。

2號候選人是扎赫蘭（Farid Zahran），屬於左翼反對派社會民主黨（Social Democratic Party），選舉標誌是太陽。

3號候選人是亞瑪瑪（Abdel-Sanad Yamama），屬於埃及最古老的自由黨「瓦夫特黨」（Wafd Party），選舉標誌是棕櫚樹。

4號候選人是共和人民黨（Republican People’s Party）黨員奧馬爾（Hazem Omar），選舉標誌是梯子。

現任總統塞西被各家媒體認為是領先者，其他3名候選人皆非埃及政壇知名政治人物。

塞西競選活動負責人法齊（Mahmoud Fawzi）在競選活動展開後的第2天召開記者會表示，由於以巴衝突升級，因此要暫停所有競選活動，以避免有心人利用此一問題進行選舉宣傳。塞西陣營並指示捐獻者將競選捐款直接捐給「在加薩 的巴勒斯坦兄弟姐妹」。

法齊還呼籲，希望其他所有候選人也對競選活動採取同樣的行動，減少競選費用，並幫助在加薩走廊的巴勒斯坦人民。

然而在這一個月內的競選活動中，中央社記者在開羅市區和郊區到處可看到街道和建物外牆上，密集設置塞西的各式宣傳布條、橫幅以及廣告招牌；但確實未曾見到其他候選人的競選宣傳物。

塞西出身軍職，2012年由當時埃及總統穆爾（Mohamed Morsy）任命為國防部長兼武裝部隊總司令。塞西在2013年7月推翻穆爾後擔任副總理。

塞西於2014年辭去軍職，首次參加埃及總統大選，並以96.91%的得票率，大勝知名度及支持率皆高的反對派領袖薩巴希（Hamdeen Sabbahi）。

2018年，塞西又以高達97%的選票，擊敗沒沒無聞的加德黨（Ghad）黨主席穆薩（Moussa Mostafa Moussa），再次取得壓倒性勝利，成功連任。

2019年，塞西透過憲法修正案，將總統任期從4年延長為6年，並藉由制定新法規，讓自己可競選第三個任期。

針對此次總統大選，埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，當局已設立9376個投票站，讓埃及境內6700萬選民可選出未來6年的國家領袖。

隸屬國家選舉局的小組委員會也特別為老年和殘疾人士提供投票指引，並為聽障、視障選民設計視覺性海報和點紙選票。

整個投票過程將由投票站內的1萬5000名法官和小組委員會負責監督。

埃及媒體還稱，埃及國家選舉局先前已宣布批准讓來自全世界24個大使館的67名外交官、14個外國組織的220名國際觀察員，以及埃及本地不同組織的2萬多名本地觀察員和數千名媒體工作人員觀摩監督選舉。

埃及海外選民的投票已於12月1日至3日，在全世界121個國家的137個埃及大使館和領事館內完成投票。