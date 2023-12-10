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繫獄和平獎得主由兒女受獎 譴責伊朗暴虐反女性政府

中央社奧斯陸10日綜合外電報導
身陷牢獄的諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(左)由兒女代為受獎和宣讀得獎感言。(美聯社)
身陷牢獄的諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(左)由兒女代為受獎和宣讀得獎感言。(美聯社)

繫獄諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪今天由兒女代為受獎和宣讀得獎感言。她在「監獄冰冷高牆背後」寫下並且偷偷帶出的訊息中，對伊朗「暴虐而且反女性的宗教」政府予以譴責。

法新社報導，穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）發起反對強制婦女戴頭巾和死刑的運動，自從2021年以來一直被關在德黑蘭的伊文監獄（Evin prison）中。

穆哈瑪迪的兩個孩子，流亡法國的17歲雙胞胎阿里（Ali）和基亞娜（Kiana），在奧斯陸市政廳代表母親接受和平獎，並代為發表設法從牢房中偷偷帶出的得獎感言。

兒女代為宣讀她在「監獄冰冷高牆背後」寫下的訊息說：「我是一個中東婦女，出身的地區儘管擁有豐饒的文明，現在卻深陷戰爭、恐怖主義之火，以及極端主義之中。」

「通過堅持不懈，伊朗人民將會消除阻礙和專制主義…毋庸置疑，這是肯定的。」

近數十年來穆哈瑪迪多次被捕和遭到定罪，兒女已有將近9年不曾見過母親。

基亞娜昨天告訴記者，她「個人相當悲觀」，但是阿里說他仍然「非常、非常樂觀」。

伊朗的「女人、生命、自由運動」（Woman, Life, Freedom movement）尋求終止強迫婦女戴頭巾，並且終結由穆斯林神職人員領導的德黑蘭政府。

伊朗 監獄 諾貝爾

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