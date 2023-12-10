繫獄和平獎得主由兒女受獎 譴責伊朗暴虐反女性政府

身陷牢獄的諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(左)由兒女代為受獎和宣讀得獎感言。(美聯社)

繫獄諾貝爾 和平獎得主穆哈瑪迪今天由兒女代為受獎和宣讀得獎感言。她在「監獄 冰冷高牆背後」寫下並且偷偷帶出的訊息中，對伊朗 「暴虐而且反女性的宗教」政府予以譴責。

法新社報導，穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）發起反對強制婦女戴頭巾和死刑的運動，自從2021年以來一直被關在德黑蘭的伊文監獄（Evin prison）中。

穆哈瑪迪的兩個孩子，流亡法國的17歲雙胞胎阿里（Ali）和基亞娜（Kiana），在奧斯陸市政廳代表母親接受和平獎，並代為發表設法從牢房中偷偷帶出的得獎感言。

兒女代為宣讀她在「監獄冰冷高牆背後」寫下的訊息說：「我是一個中東婦女，出身的地區儘管擁有豐饒的文明，現在卻深陷戰爭、恐怖主義之火，以及極端主義之中。」

「通過堅持不懈，伊朗人民將會消除阻礙和專制主義…毋庸置疑，這是肯定的。」

近數十年來穆哈瑪迪多次被捕和遭到定罪，兒女已有將近9年不曾見過母親。

基亞娜昨天告訴記者，她「個人相當悲觀」，但是阿里說他仍然「非常、非常樂觀」。

伊朗的「女人、生命、自由運動」（Woman, Life, Freedom movement）尋求終止強迫婦女戴頭巾，並且終結由穆斯林神職人員領導的德黑蘭政府。