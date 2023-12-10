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洛興雅人湧進印尼 傳又有兩船共載400人靠岸

中央社雅加達10日綜合外電報導
最近抵達印尼的緬甸穆斯林少數民族洛興雅人數量激增，又傳有兩艘載滿400人的船隻抵達印尼亞齊省。(Getty Images)
最近抵達印尼的緬甸穆斯林少數民族洛興雅人數量激增，又傳有兩艘載滿400人的船隻抵達印尼亞齊省。(Getty Images)

最近抵達印尼緬甸穆斯林少數民族洛興雅人數量激增，今天又傳有兩艘破舊船隻抵達印尼亞齊省，上面據估計載了共400名洛興雅人。

在此之前，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，11月以來，已有1200名在緬甸被迫害的少數民族洛興雅人（Rohingya）在印尼上岸。

路透報導，今天凌晨，傳有兩艘船分別於亞齊省（Aceh）的畢迪（Pidie）、大亞齊（Aceh Besar）靠岸，據估計，上面各載了200名洛興雅人。

一名當地軍官安迪（Andi Susanto）表示，有約180名洛興雅人於當地時間凌晨4時在畢迪上岸，官員們正在現場協調收集資訊的工作。

安迪證實，軍方知道有第2艘船，但不知道它在哪裡靠岸，也不知道船上有多少人。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）8日透過聲明表示，他懷疑人口販運是近期類似船隻不斷在印尼靠岸的幕後原因。

印尼並未簽署1951年的聯合國難民公約（Refugee Convention），但曾接收抵達該國海岸的難民。

但最近大量這類人士湧進印尼，在社群媒體引發強烈反彈，大多數這樣的船隻在亞齊省靠岸，這也讓該省的人出現一些抵制。

洛興雅人多年來持續逃離佛教徒占多數的緬甸，在那裡他們常被視為來自南亞的外國入侵者，不但被剝奪公民身份，還會遭受虐待。

每年11月到隔年4月海面較為平靜時，受迫害的洛興雅人就會搭乘木船前往鄰國泰國，以及穆斯林占多數的孟加拉、馬來西亞、印尼。

印尼 緬甸 聯合國

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