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印尼總統辯論採英文進行？學者：有害民主

中央社雅加達10日專電
印尼2024年2月將舉行總統及國會選舉，雅加達街頭隨處可見候選人的競選旗幟及海報。(中央社)
印尼2024年2月將舉行總統及國會選舉，雅加達街頭隨處可見候選人的競選旗幟及海報。(中央社)

印尼將在12日舉行首場正副總統辯論，總統候選人普拉伯沃陣營幹部最近建議以英語進行辯論，在印尼社會引發討論。對此，有政治學者指出，使用英語辯論可能被認為輕視印尼語而損害民主。

印尼明年2月14日將舉行總統及國會選舉，3位總統候選人包括前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）及三度參選的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。選委會預計在12月12、22日、1月7日、1月14日和2月4日舉行五場正副總統辯論。

普拉伯沃的西蘇門答臘競選總部負責人安德瑞（Andre Rosiade）日前提議總統辯論可採用英語進行，他認為，使用英語可以展現出候選人理解當前的地緣政治問題，及與世界領導人溝通的能力。該建議過去幾天在印尼社會引發討論。

「時代報」（Tempo）今天報導，有政治專家認為，在印尼的總統和副總統辯論中使用英語可能損害民主，且被認為是輕視印尼語的手段。

研究機構「印尼發展政策與當地夥伴關係」（IDP-LP）研究員里科（Riko Noviantoro）指出，使用外語的提議顯示出人們沒有理解辯論的本質，他指出，辯論的目的是幫助大眾瞭解候選人是否深切理解國家問題和解決方法，而並非展現英語能力。

里科認為，在選委會主辦的總統辯論中使用英語而非印尼語作為語言的提議，也會降低國家認同。他說，選委會是為印尼人舉辦正副總統辯論，而不是為外國人而辦。

針對使用英語作為總統辯論語言的建議，提名甘查爾參選的執政黨民主奮鬥黨（PDIP）表示反對。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）日前報導，民主奮鬥黨秘書長哈思托（Hasto Kristiyanto）指出，該提議顯然是在諷刺甘查爾日前在一場論壇上，對國際觀眾演講時使用印尼語。

哈思托表示，使用印尼語是國家的基本原則，國家不應允許其他國家的文化或語言取代自己的文化或語言。他說：「我們不應該改變自己的文化，忘記自己的身分。」

記者觀察，三名印尼總統候選人11月參加印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）舉辦外交政策論壇時，普拉伯沃全程使用英語演講，阿尼斯則在回答外國觀眾問題時使用英語，甘查爾則是唯一幾乎沒有使用英語的總統候選人。

印尼 副總統辯論 國防部

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