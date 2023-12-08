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無視人權組織譴責 柬埔寨強遷吳哥窟遺址一萬個家庭

中央社金邊8日綜合外電報導
圖為2017年遊客排隊登上吳哥窟寺廟參觀。美聯社
圖為2017年遊客排隊登上吳哥窟寺廟參觀。美聯社

儘管國際人權組織的譴責聲日增，柬埔寨總理洪馬內今天誓言要繼續將數以千計的家庭從吳哥窟寺廟建築群中搬遷出來。

法新社報導，官員們長期以來一直堅稱，在吳哥窟這個名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產（World Heritage）的龐大遺址內大約有一萬個家庭，他們自願同意離開吳哥窟前往倫達艾（Run Ta Ek）社區。倫達艾是一個距離吳哥窟約25公里的新社區，當地以前是稻田。

國際特赦組織（Amnesty International）上個月指控柬埔寨政府從吳哥窟這個柬國頂級旅遊景點「強制驅逐」村民違反國際法，要求立即停止。

但洪馬內今天說，將持續搬遷村民的行動，以保護「我們國家的靈魂」吳哥窟；他並敦促更多村民加入搬遷行動。

洪馬內說，搬遷是因為聯合國教科文組織提出了「一些條件」，以便吳哥窟繼續留在世界遺產名單上。他並未具體說明細節。

國際特赦組織說，管理吳哥窟遺址的吳哥窟暨暹粒地區保護管理局（Apsara Authority）和土地管理部的官員正利用聯合國教科文組織做為搬遷村民的藉口。

聯合國教科文組織在11月說，他們對搬遷「深感關切」；並說，他們「從未要求、也未支持或參與這個計畫」。

吳哥窟這個深受歡迎的寺廟建築群的建立時間可以追溯到公元9世紀，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發之前，每年吸引超過200萬名國外遊客到訪。

遊客的到來催生攤販、食品和紀念品銷售商─以及乞丐─的微型經濟，當地人口從1990年代初期的約2萬人激增到2013年的約12萬人。

聯合國 世界遺產

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