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印度反中情緒發酵 民調指近半數網友一年未買中國貨

中央社新德里8日專電
印度近期一份網路民調顯示，在邊界衝突帶來的反中情緒下，過去一年間，有45%印度網友未購買中國製造的產品，64%網友的手機內沒有安裝中國應用程式（App）。(美聯社)
印度近期一份網路民調顯示，在邊界衝突帶來的反中情緒下，過去一年間，有45%印度網友未購買中國製造的產品，64%網友的手機內沒有安裝中國應用程式（App）。(美聯社)

印度近期一份網路民調顯示，在邊界衝突帶來的反中情緒下，過去一年間，有45%印度網友未購買中國製造的產品，64%網友的手機內沒有安裝中國應用程式（App）。

印度公共議題發聲平台「在地圈」（LocalCircles）昨天公布民調，雖然在印度銷售的產品有很多是國際品牌，但消費者購買前仍會查看產地，有45%網友表示在過去一年間未購買中國製造（Made in China）產品。

這份網路民調中，每個問題各有1萬2000多人作答，有些答案可複選，回答問題的網友分別來自印度334個城鎮及鄉村，但「在地圈」未公布調查是於何時所做。

在55%曾購買中國製造產品的印度網友當中，有56%是手機、智慧手錶、充電器等電子產品，屬最大宗；49%燈飾、蠟燭等節慶用品；其他為33%玩具、29%禮品、26%家電、26%家俱、15%流行服飾，還有15%是其他產品。

根據調查，有63%網友是因現今印中地緣政治局勢而減少使用中國製產品，有16%認為印度產品的品質較佳，16%認為印度產品售後服務較佳，13%認為印度產品性價比更好，7%則表示想買的產品剛好沒有中國貨。

調查也發現，64%網友的手機內沒有中國開發的App，13%不確定；23%則安裝1個以上的中國App，但和去年29%相比，顯示民眾遵從印度政府禁用中國App的法令。

印度與中國的邊界部隊2020年6月中旬在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，印方20名士兵喪生，中方傷亡人數不明，印中關係陷入緊繃。印度外交部多次重申，唯有在邊境情況「恢復正常」之後，兩國關係才可能正常化。

自發生邊界衝突以來，印度政府禁用近250個中國開發的手機應用軟體，最近也準備封鎖100多個涉及非法經濟活動的可疑海外網站。

此外，「在地圈」也引據中國海關總署的資料指出，印度今年上半年自中國進口額為565億3000萬美元，雖然和去年同期相比下降了0.9%，但印度製造業仍高度依賴來自中國的原物料。

印度 App 民調

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