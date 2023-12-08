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普亭宣布角逐連任總統

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普亭宣布角逐連任總統

編譯陳曉慈／即時報導
俄羅斯總統普亭。照片攝於9月、莫斯科。美聯社
俄羅斯總統普亭。照片攝於9月、莫斯科。美聯社

俄羅斯總統普亭8日在克里姆林宮一場軍事頒獎典禮上宣布，將競選下一任俄國總統。半島電視台指出，普亭擔任俄國總理及總統的時間，加總已超過24年，若明年當選，將再展開為期6年的總統任期，執政至2030年。

俄國聯邦院7日將總統大選的日子訂在2024年3月17日，俄羅斯吞併的烏克蘭東南部4區居民將首度參與投票，包括頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫松。

法新社和路透等外媒8日引述俄媒俄羅斯新聞社和塔斯社報導，在一場嘉獎參與侵烏戰爭士兵的典禮上，普亭回應一名軍事將領提問表示，自己「別無選擇」，將競選下任俄國總統。克里姆林宮發言人培斯科夫同日稍早曾表示，許多人希望普亭參選。

俄國明年總統大選中，共5個主要政黨能夠登記總統參選人，但這些政黨全都親克宮且支持俄國的侵烏行動。

普亭的首要政治宿敵納瓦尼目前正在獄中，服19年有期徒刑，其支持者宣稱納瓦尼背負莫須有罪名。納瓦尼的團隊7日發布聲明表示，納瓦尼鼓勵俄國人投票給普亭以外的任何候選人，並稱明年大選只是「模仿」選舉。納瓦尼曾批評普亭統治的俄羅斯是由盜匪及罪犯領導的國度，並曾警告俄國領袖終將為「在烏克蘭製造大屠殺」而下地獄，受地獄之火焚燒。

俄國 普亭 納瓦尼

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