印媒：世界工廠直球對決 中國消印度長

印度總理莫迪（Narendra Modi）的「在印度製造」政策執行多年有成，加上美中競爭、去全球化、疫情衝擊等因素，許多大型跨國企業正減少對中國的依賴，將目光移向印度。（路透）

印度 媒體分析，印度透過「在印度製造」政策與中國直球對決，爭奪全球供應鏈 霸主地位，現已呈中國消、印度長局面，但印度仍須解決繁瑣法規、保護主義等問題，才能更上一層樓。

印度經濟時報（Economic TImes）6日報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）的「在印度製造」政策執行多年有成，加上美中競爭、去全球化、疫情衝擊等因素，許多大型跨國企業正減少對中國的依賴，將目光移向印度。

報導說， 2020年中印邊界衝突之後，印度政府採取諸多措施以降低中國的影響力，包括禁用中國手機應用軟體與電信設備等，印度民眾也主動拒買中國商品，使得中國光是在今年印度排燈節的消費潮中，就損失1兆盧比（約120億美元）的收入。

印度經濟時報分析，雖然中國目前仍是全球供應鏈中最主要的一環，但一些特定產品項目卻無疑在經歷下滑，且海外直接投資 正在減少；印度處於提高全球供應鏈參與度的機遇，成為跨國企業尋求替代基地的重要選項。

報導舉出蘋果手機增加在印度產能以及零售商沃爾瑪（Walmart）增加自印度進口商品，作為佐證。

根據報導，印度政府正透過生產激勵計畫（PLI），積極將自身定位為中國製造產業的替代者，雖然初步僅吸引到附加價值較低的組裝廠，但如果這些廠商取得成功，將有助印度融入全球供應鏈。

報導說，生產激勵計畫的成功案例包括鴻海，可望透過7億美元投資在印度創造10萬個就業機會；蘋果在印度的iPhone產量可望自2022年的每20支有1支來自印度，增至2025年的每4支有1支來自印度。

此外，印度塔塔集團（Tata Group）也正與台灣的大學合作，為印度的電子產業培訓勞工。

報導指出，印度政府正積極提升基礎設施，資本開支於2024財政年度將達國內生產毛額（GDP）的3.3%，以解決外資對印度基礎設施欠佳的詬病。

但報導也提到，經商環境挑戰、保護主義傾向以及勞工技能不匹配等問題，恐限制印度在全球供應鏈取代中國的野心，印度政府必須逐步進行改革，以創造對外資更具吸引力的環境。