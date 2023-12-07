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潑水節申遺成功 泰國民眾展現文化自豪

中央社曼谷7日專電
聯合國教科文組織把俗稱潑水節的宋干節列為人類非物質文化遺產。（中央社）
聯合國教科文組織把俗稱潑水節的宋干節列為人類非物質文化遺產。（中央社）

聯合國教科文組織把俗稱潑水節的宋干節列為人類非物質文化遺產，泰國政府今天特別舉辦慶祝活動，泰國民眾對於潑水節申遺成功感到非常自豪，也相信這可以更加促進泰國的旅遊業發展。

俗稱潑水節的宋干節（Songkran）每年落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人在宋干節時會到寺廟祈福、造訪長輩並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為了宋干節最知名的活動，每年全國各地都會有大型潑水活動。

其實宋干節不專屬於泰國，泰國鄰近的國家如緬甸、柬埔寨和寮國都會慶祝宋干節，不過泰國政府先向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將宋干節列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），並在昨天宣佈申遺成功。

泰國文化部今天特別在曼谷市政府前廣場舉辦慶祝申遺成功的活動，邀請到泰國各府具有特色的團體現場表演，吸引泰國民眾和外國觀光客到場共襄盛舉，總理賽塔（Srettha Thavisin）也現身力挺，賽塔致詞表示，泰國各界要和國際社會合作，盡力保存這個傳統。

今年64歲的塔納許芃（Thanuchpon Inwasa）特地穿上傳統服飾參與活動，她接受中央社訪問時表示，覺得非常高興，宋干節是泰國傳承已久的文化傳統，以前泰國還沒有文化遺產的時候，就已經有很多外國遊客來泰國旅遊，現在宋干節列入世界遺產之後，她相信更能夠刺激旅遊業，吸引更多遊客。

今年34歲的猜亞庫（Chaiyakupt khoensuwan）對於宋干節被列為世界遺產也覺得非常自豪，他說，跟別的國家相比，泰國還有許多文化活動沒有被列入世界遺產，泰國一直努力在申請不同的世界文化遺產，他認為這體現出國家的軟實力，同時也能夠促進泰國的旅遊業發展。

泰國政府準備擴大舉辦明年的宋干節，讓宋干節的慶祝活動不只限於4月的那3天，而是持續一整個月。

泰國政府近年來積極拓展軟實力，總理賽塔內閣9月上任後，更把發揚泰國軟實力列為主要的政策之一，軟實力國家發展委員會（Soft Power National Development Committee）日前通過51億餘元泰銖預算，準備明年用來發展11個軟實力產業，包括節慶、觀光、美食、運動、電影和戲劇等。

潑水節是泰國第四個被列為人類非物質文化遺產的項目，泰國箜劇（Khon Dance）、泰式傳統按摩（NuadThai）及諾拉舞（Nora Dance）分別在2018年、2019年和2021年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。

泰國 聯合國 世界遺產

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